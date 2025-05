Hashish, marijuana e petardi nell'auto: arrestato un 34enne

A spasso con marijuana, hashish grossi petardi e soldi nell'auto: arrestato. La sera del 1 maggio scorso, infatti, laha fermato un uomo, noto alle forze dell'ordine. Alle ore 21.00, a Corato, è stato sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare da parte degli agenti delErano a bordo di una, per le strade della città. I poliziotti, dopo avere fermato la vettura per un controllo di routine, hanno avvertito subito qualcosa di strano. L'abitacolo era invaso dal tipico odore di "erba". E le sostanze stupefacenti sono state ritrovate poco dopo. Scattata la perquisizione, infatti, gli agenti del vice questore aggiuntohanno rinvenutomarijuana e hashish, materiale per il confezionamento ed una somma in contanti.Nell'auto erano nascosti anchedi grosse dimensioni. Per questo gli agenti, nel frattempo, hanno richiesto il supporto degli specialisti delche hanno messo in sicurezza i pericolosi fuochi pirotecnici proibiti e poi hanno sequestrato il materiale. È finito tutto sotto sequestro, auto compresa, al termine dell'ispezione, estesa pure nell'abitazione dell'uomo, dove i poliziotti hanno trovato e sequestrato altre, pronte per essere smerciate.Il, al termine delle verifiche, su disposizione della, condotto nel penitenziario Rucci del capoluogo pugliese. L'uomo dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di manufatti esplosivi non omologati di genere pirotecnico.