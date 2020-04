Help Line, assistenza psicologica e logopedistica gratuita dall'Airipa

Con la collaborazione dei propri esperti, psicologi e logopedisti, la sezione Puglia-Basilicata dell'AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento), ha attivato una "Help Line" al fine di offrire supporto alla popolazione in questo momento di emergenza.​In linea con la mission e lo spirito dell'associazione, presieduta dal prof. Cesare Cornoldi, lo sportello, coordinato da Alessandra Notarnicola (Direttivo Regionale AIRIPA), Anna Maria Antonucci (Direttivo Nazionale AIRIPA), segreteria organizzativa Antonella Spinelli e Daniela Zinfollino, coinvolge 25 soci AIRIPA, tra psicologi e logopedisti, che operano sul territorio pugliese che si mettono a disposizione, con contatti a distanza (telefonici, via Skype o altri sistemi di comunicazione) di famiglie, ragazzi e docenti per offrire un sostegno in vari ambiti (emotivo, scolastico, per la didattica inclusiva).«Intendiamo dare il nostro contributo, offrendo le nostre competenze per affrontare le inevitabili problematiche conseguenti alla diffusione del contagio, alla necessità di distanziamento sociale, alla perentoria chiusura delle scuole e delle attività. La nostra associazione coglie, con questa proposta, l'invito fatto dal CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi), offrendo il proprio aiuto, la propria solidarietà e le competenze professionali, allo scopo di portare un po' di sollievo a tutti coloro che sono in difficoltà e che sperimentano il bisogno di un sostegno nell'adattamento a nuove abitudini quotidiane e a nuove pratiche professionali. L'iniziativa, avviata in Puglia e Basilicata, verrà poi diffusa da AIRIPA nelle altre zone della Penisola dove sono attive le sezioni regionali».Il servizio offre fino a 3 consulenze gratuite della durata di circa mezz'ora l'una. Lo sportello telefonico è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fasce orarie 10.00-12.00 (cell. +39 327 2073893), 16.00-18.00 (cell. +39 3299519429), oppure contattando all'indirizzo e-mail helpline.airipapuglia@gmail.com o attraverso la pagina facebook: Airipa Puglia-Basilicata.Le telefonate vengono smistate ai consulenti AIRIPA per fornire supporto specialistico e mirato a fronteggiare problematiche emotivo-relazionali o a gestire difficoltà di apprendimento e di didattica in modalità telematica.