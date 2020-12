I clown degli ospedali lanciano la Spesa SOSpesa. «Così testimoniamo la vicinanza a chi soffre»

In occasione delle imminenti festività natalizie, i volontari dell'associazione "L' Albero del Sorriso", mossi dallo spirito caritatevole che da sempre anima il loro operato, hanno dato il via ad una grande maratona di solidarietà, promuovendo l'iniziativa "La Spesa SOSpesa", a sostegno delle famiglie meno abbienti.«Sempre attenti e concretamente vicini ai più deboli e bisognosi, in questo momento storico, a causa dell'emergenza sanitaria sopraggiunta con la diffusione del Covid, abbiamo dovuto sospendere la nostra attività di clownterapia che regolarmente svolgiamo a titolo completamente gratuito, in strutture pubbliche e private (ospedali, case di riposo, hospices ecc.) e a domicilio» riferisce Sabrina Campo, volontaria dell'associazione.«Non amiamo rimanere inerti: dovevamo cercare come, in maniera alternativa, testimoniare anche e soprattutto in questo difficilissimo momento, la nostra attenta e fattiva presenza sul territorio, in rigorosa osservanza delle attuali disposizioni sanitarie vigenti. Abbiamo così pensato di abbracciare i più bisognosi con questa iniziativa, per cui ringraziamo anticipatamente gli esercenti che, con grande slancio caritatevole e ammirevole sensibilità, vorranno collaborare».A partire dal 7 dicembre, prima della chiusura, le attività commerciali aderenti all'iniziativa, individuabili tramite l'affissione di apposita locandina, metteranno a disposizione il cibo invenduto confezionandolo in singoli sacchetti.I comuni interessati sono Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Andria, Corato, Bitonto, Giovinazzo, Santo Spirito, Bari, Mola di Bari, Triggiano, Modugno.«I commercianti desiderosi di apportare il proprio contributo a questa maratona di solidarietà, possono comunicare la propria disponibilità contattando il numero 347/9177267 oppure inviando una mail all'indirizzo alberodelsorriso50@gmail.com; la loro attività commerciale verrà menzionata in una lista che sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito dell'associazione "L'albero del sorriso" e sull'omonima pagina facebook, pagina che invitiamo tutti a visitare per conoscere il lodevole impegno ,che costantemente profondono nel sociale, i clowns volontari della suddetta associazione» è l'invito degli organizzatori.Natale 2020, meno spreco, più sorrisi.