I giovedì di Ognissantino
I giovedì di Ognissantino
Speciale

I giovedì di Ognissantino: il porto di Trani si accende di musica e teatro

Jazz, soul, funk e cabaret: una stagione di eventi a ingresso gratuito dove l'arte incontra la buona tavola

Corato - martedì 11 novembre 2025 10.31 Sponsorizzato
I giovedì sera sul porto di Trani cambiano volto. Ognissantino, il club di Ognissanti affacciato sul porto, presenta una stagione di eventi dove musica dal vivo e teatro si incontrano in un'atmosfera unica. Tre giovedì al mese dedicati alle sonorità calde del jazz, soul e funk, alternati a una serata di cabaret che promette risate e leggerezza. La rassegna, ideata dal gruppo Alegra e a cura di Tommaso Amato, trasforma ogni giovedì in un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità ed emozioni autentiche.

Il primo appuntamento di giovedì scorso è stato un successo, il secondo sarà giovedì 13 novembre con l'energia soul del Nico Soul Trio. Il 20 novembre è la volta del primo appuntamento con il cabaret: Dino Paradiso porta sul palco ironia e talento, seguito il 27 novembre dal duo Magda Gaudio e Massimo Montini per una serata all'insegna della bossa nova.

Dicembre inizia con l'appuntamento del 4 dicembre con l'Italian Crooner di Beppe del Re e Vito Di Modugno, mentre l'11 dicembre Santino Caravella conquista la scena con il suo cabaret. La magia del Natale si chiude il 18 dicembre con il Maria Luisa Mauro Trio, che omaggia l'eleganza intimista di Norah Jones in un repertorio che scalda il cuore.

Il 2026 si apre con tre appuntamenti da non perdere: il 15 gennaio il palco è tutto per Ciro Giustiniani e il suo cabaret travolgente, il 22 gennaio il Chiara Mattia Trio ci accompagnerà in un viaggio tra jazz e standard italiani, mentre il 29 gennaio il Serena Grittani Trio chiude in bellezza con un viaggio cinematografico tra i grandi classici francesi che hanno fatto sognare generazioni.

Con una stagione artistica completamente rinnovata, Ognissantino porta sul porto di Trani la buona musica e l'intrattenimento di livello. Ma non è solo uno spettacolo: è un'esperienza. Ogni giovedì sera diventa l'occasione perfetta per immergersi nelle note o nelle battute di artisti di talento mentre si gusta un cocktail d'autore o una piacevole cena, con la cornice di un locale scalfito nella pietra.

E c'è di più: l'ingresso è sempre gratuito. Che si scelga di cenare o semplicemente di concedersi un drink, ogni serata è un invito a vivere la cultura in libertà, senza barriere, in uno dei luoghi più suggestivi della città. I giovedì all'Ognissantino non sono una semplice serata fuori: sono piccole pause di bellezza che rendono speciale la settimana.

Info e prenotazioni
Via Banchina al Porto, 4 – Trani (BT)
Tel. 0883 175 0000
  • eventi
Con il festival “Avvistamenti” il cinema sperimentale torna per il secondo anno nelle scuole di Corato
11 novembre 2025 Con il festival “Avvistamenti” il cinema sperimentale torna per il secondo anno nelle scuole di Corato
Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi
11 novembre 2025 Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi
Altri contenuti a tema
Con il festival “Avvistamenti” il cinema sperimentale torna per il secondo anno nelle scuole di Corato Scuola e Lavoro Con il festival “Avvistamenti” il cinema sperimentale torna per il secondo anno nelle scuole di Corato Il progetto si è aggiudicato il bando nazionale CIPS di MiC e MIM, classificandosi tredicesimo in tutta Italia
A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo Antonino Attardi e Iginio Ventura ospiti d’eccezione per la tappa del Giro D'Italia del Gusto
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il programma di Corato Attualità Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il programma di Corato Il messaggio del Sindaco De Benedittis
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Turismo Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Una selezione degli appuntamenti previsti questo mese
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività L’appuntamento a Petruzzelli lunedì 3 novembre 2025, dalle 10.00 fino alle 16.30
Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale» Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale» Sabato 25 ottobre l’inaugurazione del nuovo showroom
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”
Due laboratori di Halloween per bambini al Museo di Corato Eventi Due laboratori di Halloween per bambini al Museo di Corato Appuntamento previsto per venerdì 31 ottobre
Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote
10 novembre 2025 Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote
Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»
10 novembre 2025 Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»
Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain”
10 novembre 2025 Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain”
Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera
10 novembre 2025 Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera
Dario La Forgia (M5S): “Rimettere al centro le persone, non i numeri”
10 novembre 2025 Dario La Forgia (M5S): “Rimettere al centro le persone, non i numeri”
Laila, figlia dei cedri e del mare una storia di rinascita e impegno sociale apre il biennio FIDAPA Corato
10 novembre 2025 Laila, figlia dei cedri e del mare una storia di rinascita e impegno sociale apre il biennio FIDAPA Corato
Chakda Khadija, dal Marocco a cittadina italiana: la costruzione di una nuova vita
10 novembre 2025 Chakda Khadija, dal Marocco a cittadina italiana: la costruzione di una nuova vita
Ogni goccia restituita alla terra: la visione di Legambiente Corato per un futuro sostenibile
10 novembre 2025 Ogni goccia restituita alla terra: la visione di Legambiente Corato per un futuro sostenibile
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.