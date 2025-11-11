I giovedì di Ognissantino: il porto di Trani si accende di musica e teatro

I giovedì sera sul porto di Trani cambiano volto. Ognissantino, il club di Ognissanti affacciato sul porto, presenta una stagione di eventi dove musica dal vivo e teatro si incontrano in un'atmosfera unica. Tre giovedì al mese dedicati alle sonorità calde del jazz, soul e funk, alternati a una serata di cabaret che promette risate e leggerezza. La rassegna, ideata dal gruppo Alegra e a cura di Tommaso Amato, trasforma ogni giovedì in un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità ed emozioni autentiche.Il primo appuntamento di giovedì scorso è stato un successo, il secondo sarà giovedì 13 novembre con l'energia soul del Nico Soul Trio. Il 20 novembre è la volta del primo appuntamento con il cabaret: Dino Paradiso porta sul palco ironia e talento, seguito il 27 novembre dal duo Magda Gaudio e Massimo Montini per una serata all'insegna della bossa nova.Dicembre inizia con l'appuntamento del 4 dicembre con l'Italian Crooner di Beppe del Re e Vito Di Modugno, mentre l'11 dicembre Santino Caravella conquista la scena con il suo cabaret. La magia del Natale si chiude il 18 dicembre con il Maria Luisa Mauro Trio, che omaggia l'eleganza intimista di Norah Jones in un repertorio che scalda il cuore.Il 2026 si apre con tre appuntamenti da non perdere: il 15 gennaio il palco è tutto per Ciro Giustiniani e il suo cabaret travolgente, il 22 gennaio il Chiara Mattia Trio ci accompagnerà in un viaggio tra jazz e standard italiani, mentre il 29 gennaio il Serena Grittani Trio chiude in bellezza con un viaggio cinematografico tra i grandi classici francesi che hanno fatto sognare generazioni.Con una stagione artistica completamente rinnovata, Ognissantino porta sul porto di Trani la buona musica e l'intrattenimento di livello. Ma non è solo uno spettacolo: è un'esperienza. Ogni giovedì sera diventa l'occasione perfetta per immergersi nelle note o nelle battute di artisti di talento mentre si gusta un cocktail d'autore o una piacevole cena, con la cornice di un locale scalfito nella pietra.E c'è di più: l'ingresso è sempre gratuito. Che si scelga di cenare o semplicemente di concedersi un drink, ogni serata è un invito a vivere la cultura in libertà, senza barriere, in uno dei luoghi più suggestivi della città. I giovedì all'Ognissantino non sono una semplice serata fuori: sono piccole pause di bellezza che rendono speciale la settimana.Via Banchina al Porto, 4 – Trani (BT)Tel. 0883 175 0000