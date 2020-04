I volontari, il braccio silenzioso e generoso dell'emergenza

L'emergenza sanitaria in atto ha reso intenso e, per certi tratti, anche difficile il compito di coloro che si ritrovano a garantire l'ordine, la sicurezza e a tutelare i cittadini sotto gli aspetti più disparati.Incessante è il lavoro di forze dell'ordine, Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, quotidianamente impegnati nello svolgere le loro attività di controllo e nell'intervenire su particolari situazioni di criticità.Ma c'è anche un braccio silenzioso, che opera per senso civico e generosità. Sono i volontari, preziose figure che si impegnano mettendo a disposizione della collettività il loro tempo e le loro energie.Tra i volontari impegnati nella gestione dell'emergenza Coronavirus c'è il gruppo locale delle Guardie Ambientali d'Italia.A loro è affidato il presidio delle isole ecologiche, anche per evitare assembramenti e sedare eventuali tensioni; inoltre monitorano le zone extraurbane ed eventuale presenza di rifiuti.Inoltre collaborano nel gestire l'ordine delle affluenze ai servizi sociali del Comune.Lo spirito volontaristico, però, si concretizza anche in azioni di solidarietà. «Per quel che ci è possibile, la nostra associazione sta aiutando alcune persone in difficoltà fornendo beni di prima necessità. Si tratta di donazioni individuali, a beneficio di persone riservate che chiedono il nostro aiuto. Riusciamo a svolgere questo compito grazie a donazioni di aziende e cittadini e con risorse dell'associazione» spiega Franco Ventura, presidente GADIT di Corato.Le risorse di cui dispone l'associazione sono, però, limitate. Per questo le GADIT hanno reso pubblico il codice IBAN del conto riservato all'associazione qualora persone sensibili vogliano contribuire stanziando anche piccole somme di denaro. «È denaro che impiegheremo per andare incontro alle esigenze di persone che versano in difficoltà» dice il presidente.Le coordinate IBAN sono le seguenti: IT22R0335901600100000079370.