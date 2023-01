Il 20 gennaio Palazzo Gioia ospita "Percorsi d'Impresa"

Il prossimo 20 gennaio, alle ore 18:00, ArtiPuglia e Regione Puglia, in accordo con l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato, organizzano, presso Palazzo Gioia, "Percorsi d'impresa" un incontro conoscitivo dedicato ai giovani e alle giovani dai 16 ai 35 anni, che fanno impresa o che hanno interesse per il mondo dell'imprenditoria.L'appuntamento si pone gli obiettivi di sensibilizzare e interessare al tema dell'imprenditorialità giovanile e di aprire un dialogo con le giovani imprese e con chi è interessato al mondo dell'imprenditoria attraverso lo sviluppo di consapevolezza su se stessi e l'analisi del contesto e delle opportunità intorno a sé.Per gli aspiranti giovani imprenditori e le aspiranti giovani imprenditrici l'appuntamento potrà essere l'avvio di un ragionamento comune con lo Staff di Arti Puglia per individuare possibili percorsi di affiancamento per lo sviluppo di idee imprenditoriali e per condividere fabbisogni per l'accrescimento di competenze imprenditoriali e soft skill personali.Per le giovani imprese già costituite l'appuntamento rappresenta un'occasione per condividere le proprie esperienze e per dialogare su possibili servizi d'accompagnamento a supporto del consolidamento e del follow-up delle attività d'avvio.Per partecipare è necessario registrarsi al sito http://www.eventbrite.it entro le ore 18:00 del 19 gennaio.«Abbiamo fortemente voluto ospitare a Corato "Percorsi d'impresa" perché siamo convinti che l'emancipazione dalle vecchie logiche di ricerca e ottenimento del lavoro debba passare per percorsi di consapevolezza e di autonomia di pensiero, anche imprenditoriale. Vogliamo in ogni modo contribuire a rendere i giovani della nostra Città liberi e autonomi per farsi strada nel mondo». Così l'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Corato, Luisa Addario.