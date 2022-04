Il consiglio comunale di Corato, nel corso della riunione del 6 aprile, ha approvato all'unanimità l'acquisizione al Demanio del Comune di alcune aree. I tre punti iscritti all'ordine del giorno, relativi all'utilizzo delle urbanizzazioni per scopi di interesse pubblico, hanno ricevuto il disco verde dell'assemblea e pertanto consentiranno di risolvere il, che sorgevano su un'area privata mai espropriata. Situazioni piuttosto simili sono anche quelle, ugualmente portate a soluzione con specifica delibera, diUn intervento analogo sarà previsto a breve per il giardino della scuola media "Imbriani", al momento ricadente in un'area non pubblica.«Ho preso l'impegno di risolvere i problemi cronici della nostra città» ha commentato il Sindaco. «La questione delle strade private per uso pubblico va affrontata e sanata perché causa disagio e disservizio ai residenti. Chiedo alla cittadinanza pazienza, fiducia e vicinanza. Ci siamo insediati da poco più di un anno, i problemi da risolvere sono molti e siamo determinati ad affrontarli per rinnovare insieme il volto della nostra amata Corato».