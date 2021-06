Il coratino Francesco Leone alla guida del Lions Club "Castel del Monte Host"

Dopo il lungo periodo di incontri a distanza imposto dalle ben note restrizioni di questi ultimi mesi, torna nel vivo l'attività associativa con gli eventi anche in presenza.In questo quadro si inserisce la serata organizzata il 25 giugno alle ore 20,30 dal Lions Club "Castel del Monte Host", storico club Lions che riunisce soci di Andria, Corato e Spinazzola, per celebrare il passaggio di consegne dal direttivo uscente a quello che sarà in carica per l'anno sociale 2021 – 2022 dal primo di luglio.Nella cornice di Villa Bianca Ricevimenti a Corato, i Soci del Club si incontreranno per un dibattito iniziale che ripercorrerà l'attività svolta dal Club negli ultimi dodici mesi a chiusura dell'anno sociale presieduto dal socio fondatore Sebastiano Carulli di Spinazzola e dal suo Direttivo.E' da sottolineare il fatto che la "Charter Night" giunta alla sua edizione numero 43 rappresenta la festa del Club che ne celebra la sua fondazione, ormai oltre quattro decenni orsono.Al Presidente Carulli, nel corso della serata, succederà come nuovo Presidente il Dott. Francesco Leone di Corato, che, insieme al nuovo Direttivo, porterà avanti le attività del Club nei prossimi 12 mesi, anticipando le linee guida nella relazione programmatica che sarà esposta ai soci.La serata celebrerà anche l'ingresso di due nuove socie nel Club: la D.ssa Daniela Mattia di Corato e la D.ssa Antonella Lotito di Andria, segno della vitalità e dell'interesse che i Lions riscuotono nella "società civile".I Lions, infatti, sono una associazione internazionale con circa 1,4 milioni di iscritti, la presenza in 200 tra Paesi e aree geografiche e 48.000 Club attivi; sono anche titolari di un seggio all'O.N.U.Il motto dei Lions è "We serve" e in questo spirito di servizio va cercata e identificata l'attività dei Club che spesso erogano a favore del territorio services e attività di carattere sociale, benefico e culturale con la volontà di contribuire a rendere il mondo un posto migliore.