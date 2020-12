Il Covid-19 capovolge l’Italia: ora è la Puglia ad esportare il panettone grazie al Molfettone

IL PANETTONE ARTIGIANALE SENZA LATTOSIO

IL MOLFETTONE INSERITO NELL'ELITE DEI PANETTONI

Il Covid-19 ha capovolto l'Italia e adesso è la Puglia ad esportare il panettone verso la Lombardia, patria di questo dolce natalizio, e le altre regioni del Nord.C'è infatti un panettone tutto made in Puglia, il "Molfettone" di Salvatore Verdesca, capace di unire le tavole del nostro Paese: tanto che adesso grazie all'e-commerce www.molfettone.com nato proprio qust'anno si può acquistare questo favoloso panettone artigianale da tutta Italia.Se dunque figli e parenti non potranno tornare giù al Sud per le feste di Natale, sarà il Natale e il panettone ad andare da loro.I numeri sono impressionanti: nelle ultime due settimane le quantità di "Molfettone" ordinato da parte di genitori e amici che lo regalano oppure lo aggiungono all'interno dei pacchi contenenti formaggi, olio e dolci di mandorle, sono raddoppiate rispetto agli scorsi anni. Destinazione: Milano e la Lombardia, ma anche verso la Capitale. Al punto che il suo ideatore, Salvatore Verdesca, panificatore di Molfetta abituato a maneggiare lievito madre e farina, è dovuto ricorrere al commercio elettronico.Il più richiesto, ovviamente, resta il "Molfettone", nato cinque anni fa nel laboratorio di Spazio Verdesca, il senza lattosio preparato con lievito madre, olio extravergine di oliva di Coratina al posto del burro (quindi un senza lattosio), cioccolato fondente, fichi freschi di Molfetta e cannella. Null'altro: zero additivi, zero aromi artificiali, zero conservanti. Richiestissimo anche il panettone ai 3 cioccolati e il panettone ai cereali.Il Molfettone quest'anno è entrato ufficialmente nell'Elite dei Panettoni Artigianali, elenco che certifica l'utilizzo di ingredienti naturali al 100%. L'obiettivo del progetto è ambizioso: unire in tutta Italia i veri artigiani del lievito madre e redigere un disciplinare del panettone artigianale da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico. E a proposito di artigianalità e maestria meridionale, quest'anno il Molfettone viene offerto in abbinamento con le ceramiche di Terlizzi.Via Ten. Pomodoro, 18 - Molfettaprenotazioni Whatsapp al numero 393 876 2980www.molfettone.com