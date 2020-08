Il dado è tratto: ecco la schiera dei 453 candidati al consiglio comunale

E' scaduta a mezzogiorno di oggi la possibilità di candidarsi alla carica di sindaco o di consigliere comunale del Comune di Corato.Nessun colpo di scena per quanto riguarda il numero dei candidati sindaci che rimangono quattro. A contendersi la fascia tricolore saranno Vito Bovino, Corrado De Benedittis, Nico Longo e Luigi Perrone.Bovino sarà sostenuto da 5 liste: Nuova Umanità, Bovino Sindaco, Sud al Centro, APE e Popolari.De Benedittis potrà contare sul sostegno di: Demos, Rimettiamo in moto la città, Italia Viva, Italia in Comune e Partito DemocraticoLongo schiera una sola lista, quella del Movimento Cinque Stelle.Perrone sarà sostenuto da 8 liste: Direzione Corato, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Corato nel Cuore, Politica Partecipata, Cambiamo con Toti, Unione di Centro e Corato nel Cuore.Un esercito di 453 aspiranti consiglieri comunali schierato per contendersi soltanto 24 banchi in seno alla massima assemblea cittadina. Di seguito l'elenco completo degli aspiranti consiglieri comunali.CANDIDATO SINDACO VITO BOVINOLista: NUOVA UMANITÀGiuseppe ArditoAnna BovinoEttore CalviMario ColellaRosanna ColucciLucia Dell'AglioAnna Di GennaroBenedetto DiaferiaFrancesco FalcoGiuseppe GrandolfoRosa LapreziosaPasquale LeoneMichele LotitoGiuseppe (detto Pippo) MalderaRosa ManganoFrancesca MocciaCataldo (detto Aldo) PaganelliCataldo (detto Aldo) PerroneConsiglia (detta Lia) PiccarretaMaddalena PisicchioLuigi ProcacciFilomena (detta Flora) RoselliFloreana ScrosatiGiuseppe (detto Pino) SoldanoLista: BOVINO SINDACONunzio ArboreVincenzo BernardiMichele BovinoRoberto CarboneGiuseppina (detta Giusy) CaterinaGiuseppe CiprianiFloranna Dell'AccioDaniele Di BisceglieAngela LastellaRosa LoiodiceAndrea MarconeValerio MisciosciaLuisa MongelliDomenico PerroneAngela RoselliBetty RossoniGiuseppe ScarpaFabrizio StrippoliMarina SuppaDaniele TandoiGiuseppe TarriconeMarcello TedoneFeliciano VerniceAngela ZazaLista: SUD AL CENTRODomenico ArboreLuigi ArboreFrancesco AruannoGiovanni BovinoNica CialdellaCataldo (detto Dino) CipriGiuseppe (detto Pino) De PalmaPasqualino (detto Pasquale) DiaferiaGioacchino DiasparraMichele Di BartolomeoLiliana Teresa GioveIlarione (detto Nino) LeoneGiuseppe LivrieriCataldo (detto Dino) LoiodiceNicoletta (detta Nicla) LupoAnna MalcangiFilomena (detta Flora) MalderaTiziana MenduniSamantha MisciosciaLuigi MusciMaria (detta Marisa) NichiloMichele SciscioliGiuseppe StrippoliMassimo TorelliLista: ASSOCIAZIONE PROGRESSO ETICOMaria BellarteMario BevilacquaGennaro Caldara (indipendente)Francesca CiconteMaria Elena De ChiricoVincenzo (detto Enzo) Del VecchioRoberta Di BartolomeoDomenico Di BisceglieMiriana D'IntronoNunzio Giorgio (detto Giorgio) LoiodicePaolo LoizzoGiovanni Carlo (detto Giancarlo) LotitoFederica MarconeRossella MarconeValeria MontedoroGiuseppe MuggeoGiuseppina (detta Pia) MuggeoTeresa MustoStefania NatuzziCataldo (detto Aldo) PiccolomoGiovanni (detto Gianni) RigantiArcangela (detta Gabriella) SaragagliaVincenzo BerardiPasquale Di FrenzaLista: POPOLARI CON BOVINO SINDACOCataldo (detto Aldo) StrippoliRoberta ArboreAddolorata (detta Doriana) ArrestaGrazia BucciValeria CampeteFrancesco CiprianiFrancesco CrocettaCristofaro DiaferiaNicola LamarcaRosa LasorsaPaola Pia LobascioMaria LongoFilomena LopsGiuseppe MainoFrancesco MangioneStefania MarellaAntonio Cataldo PatrunoFelice QuatelaPeppino QuerciaPasquale RicchiutiFrancesca Maria RutiglianoArcangela VangiFilomena BucciAnna LivrieriCandidato sindaco: Corrado De BenedittisLista: RIMETTIAMO IN MOTO LA CITTÀStefania AntelmiMichele ArsalePierluigi BalducciValentina BoveDario CaterinaCarlo ColonnaGiacinto CusmaiMaria Stella De MitriGiuseppe Di BartolomeoFrancesco Di TommasoFlavia Fatima FerrantePaola FerraraAlessandro LamestaLuigi LeoCarla (detta Carlotta) LerroLuisa (detta Luisella) MascoliAndrea MastrototaroAnnalisa MazzilliLuisa (detta Annalisa) OlivieriSilvia PapagnoAntonio PellegriniCarmen Sandra SciscioliMarina SforzaEliseo TamboneLista: DEMOS - DEMOCRAZIA SOLIDALEFranco AvellaSimona BerardelliMario CarloneGaetano Danilo CialdellaAntonella De BenedittisAnnamaria Di BariGiulio D'ImperioAlessandro D'IntronoAntonio FerranteAngela GarrubbaLeonardo LopetusoDaniela MaggiulliBeniamino MarconeFrancesco MartinelliVincenzo MarzoccaMatteo MascoliAntonella PellegriniFilippo PiccolomoGiulia QuerciaDomenico Donato RestaBenedetto TarantiniVincenzo TotaNunzia VaresanoAntonella VaresanoLista: PARTITO DEMOCRATICOLuigi AbbattistaAldo AddarioFranco AmendolagineConcetta BucciMarielena CampanaleGiuseppe CopertinoRossella D'AbramoAttilio Di GirolamoNadia Gloria D'IntronoAlessia GataletaAnna La MonicaGiovanna LombardiAlessia MartinelliSalvatore MascoliGiuseppe MazzilliMichelangela MazzilliRosa NestaAlessandro PalmieriAntonello ParzialeLuigi PerroneBenedetto (detto Benny) PiarulliGiuseppe RedavidDomenico RigolettoMaristella (detta Stella) TarantiniLista: ITALIA IN COMUNEAntonio ArboreFelice BuonomoAnna CarminettiLorenzo CesarioAdriana D'ImperioGiovanni De PalmaFabio Di GennaroAntonio Di GioiaLuisa DiaferiaCataldo FioreMichele FusaroSabina LobascioGiusy MalderaFrancesco MarroneValeria MazzoneFilippo PetroneLuigi ProcacciLuca Cataldo SamarelliNiccolò (detto Nicola) ScarpaGennaro SciscioliFilomena (detta Flora) StrippoliEmiliana TarriconeNicola TarriconeLista: ITALIA VIVAEmerenziana AmoreseRokia (detta Rokaya) BenrabousseGiuseppe CannilloAngela CavalloMarino CipriTeresa CipriMarica Di GioiaFrancesco (detto Gianfranco) FanelliStefania GiovineAntonia LulloNunzia (detta Nancy) MalderaPasquale MalerbaTommaso MartinelliFlavia MarzoccaGiovanni MarzoccaStefania PatrunoDomenico (detto Mimmo) PisicchioFrancesco ProcacciGrazia PulitoRoberto ScarneraAnna ScarpaFrancesco StolfaGrazia (detta Luciana) TarantiniAntonio TestinoCandidato sindaco: NICCOLO' ALESSANDRO LONGOLista: MOVIMENTO 5 STELLEGuido CatalanoMario ColellaFedele Dell'AccioGiuseppe Del VecchioNinetta De PalmaAngelo DiaferiaLuigi Di BisceglieNatale Di GennaroValeria Di GennaroAngela Anna D'IntronoCarmela (detta Linda) FerranteFilomena FerranteCaterina (detta Katia) GrilloAnna LabiancaConcetta LapreziosaFrancesco LastellaAlessandro LeuciMirko MarconeVincenzo MongielloDomenico PadovanoCosimo PellicanoLeonardo PisaniLuigi RutiglianoGiusi ZezzaCandidato Sindaco: Luigi Perronei: FORZA ITALIALorena MangioneCosimo Damiano ZitoliPasquale MascoliVincenza (detta Cinzia) MezzinaPasquale Dario RutiglianoLucia GramaticaClaudia BerardiLeonardo MiccoliElide VisaggiCataldo (detto Aldo) ScaringellaMarcello D'IntronoRossella GavioliDaniela ManzittiMichele SaragagliaAdele MarchettiGiuseppe SimeoneGaetano (detto Nino) NestaGiuseppina De PaloCarmela TarantiniVincenzo (detto Enzo) MastrodonatoSara VaresanoSalvatore Aldo (detto Rino) VarvaraMartina PatrunoNicoletta D'AbramoLista: FRATELLI D'ITALIAVincenzo AbbattistaNadia CipriAnna ColamartinoGiuseppe CostanzaAnnamaria De AstisRossana De PalmaLuigi Di CiommoRaffaele Di TacchioAntonio D'IntronoVincenzo D'OriaNunzio LomuscioSoccorsa (detta Sara) MarelliCataldo MazzilliDomenico MininnoFrancesca MisciosciaCataldo ProcacciDomenico QuatelaGiuseppe SannicandroGrazia ScarpaMaria Valentina Giuseppina (detta Valentina) ScimonelliMaria (detta Mara) SciscioliCataldo TarantiniVittoria Morena TarriconeRosa (detta Rosanna) TestinoLista: LEGA SALVINI PUGLIAAntonio BoveNicola CarloneEmanuela CascaranoIlaria ColucciAntonella FarielloFrancesco GiaconellaMario GiaconellaAngela LafiandraNunzia LeoFrancesca Leone BruniGiovanni LeuciGianpaolo LoizzoAddolorata MangioneMarcello MastromauroLuigi MenduniAnna MinafraMaurizio PiarulliPino RoselliPiergiorgio SarcinaPasquale StafanoElisabetta StrippoliSergio TedeschiCarmine TeotinoLiviana ZucaroLista: UNIONE DI CENTROLorenzo BucciMaria Grazia CassarinoAntonella CrivelloAntonio Di GennaroGiuseppina (detta Giusy) DilauroRossana D'IntronoItalo Fares BucciMicaela FerraraGaetano FuzioTiziana LisoRenato LivrieriAnnamaria LotitoLeonardo MazzilliLeonardo MazzoneGiuseppe PiccarretaCarlo RoselliVito ScaringellaRosanna TaccardoCataldo TarantiniAnnarita Tarricone (indipendente)Maurizio TatoliDavide TedoneGraziella ValenteAttilio De PalmaLista: PATTO COMUNE - CAMBIAMO CON TOTIFrancesco BucciMario CaldaraPierluigi CaputoDonatello ChiarelliMaria CialdellaDiana GalloGiuseppe GalloMarco LeoMartina MazzilliAli MekiriGiuseppe MigliettaFrancesco MontaruliCaterina MontingelliTonietta (detta Antonella) MuggeoMariana NestaLuigi ParadisoAdriana PetrizzelliDomenico (detto Mimmo) QuerciaGennaro SantangeloIvana SinisiLorenzo TandoiPasquale TarriconeFrancesco VenturaMario VerzieraLista: CORATO NEL CUOREFrancesco ArsaleFrancesco BarileErnesta BevilacquaGiuseppe (detto Pippo) BucciLuciana CaputoElisa CusmaiAnnalisa D'IntronoLuigi FerraraCosimo FioreGiovanni GalloAurelia MallardoGiuseppe MangioneIlaria MarchesanoEttore MastromauroMaria MazzilliMaria Franca (detta Francesca) MustoGabriele PalermoVito PiccaDario PiccarretaNicoletta PiccarretaGiuseppe Pierluigi TedoneCataldo ZazaNunziatina (detta Nunzia) FalcoRosa (detta Rossella) NestaLista: DIREZIONE CORATOGiovanni (detto Gianni) BerardiLeonardo (detto Nando) BucciCataldo (detto Aldo) De PalmaAntonio De SciscioloGabriele DiaferiaFrancesca FerranteGrazia FioreSavino FrualdoAdriano IannoneSimona MisciosciaAnnamaria MustoLuigi PerroneAntonio PiccolomoFabio QuintoMaurizio QuintoIgnazio SalernoLucrezia Gloria ScaringellaPasqua (detta Lella) SergioGiulia TandoiLuisa TarriconeFilippo TatòDomenico TedeschiFabrizio VenturaMarco VerileLista: POLITICA PARTECIPATA CORATOAldo Alessandro AcellaMarica AcellaMarisa BalducciFrancesca BucciCataldo (detto Aldo) ColucciDomenico ColucciGianfranco ConticchioLucia DiaferiaFabio Di CaterinoMichele Di CaterinoGaetano Daniele FerranteMichele GrossoAntonio LeoTeresa LettieroGiuseppe (detto Pino) LotitoGiuseppe PerroneDomenico PetroneMario PisicchioLuigi SaragagliaAntonella SergioTeresa SqueoAnnalisa TarriconeDomenico Tarricone