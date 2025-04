Il film “Lumière! L’avventura del cinema”al Paolillo di Barletta

Appuntamento imperdibile al Politeama Paolillo che coniuga la storicità della struttura barlettana (quasi 111 anni) all'ottimo lavoro del regista Thierry Frémaux autore di un documentario che raccoglie brevissimi film dei fratelli Auguste e Louis Lumièreinventori, produttori e cineasti, veri pionieri e rivoluzionari del settore.In "Lumière! L'avventura del cinema" in programma martedì 15 e mercoledì 16 aprile (ore 18.30 e 21.15)ecco 120 opere inedite firmate dai padri del grande schermo, restaurate dal laboratorio "L'immagine ritrovata" della Cineteca di Bologna, e presentate da Thierry Frémaux, direttore artistico del Festival di Cannes e dell'Institut Lumière di Lione (voce narrante italiana Valerio Mastandrea).Il documentario celebra il 130° anniversario della nascita del cinema con la leggendaria "Uscita dalla fabbrica" girata nel 1895.Il particolare viaggio a ritroso nel tempo, sarà oggetto di stimoli e riflessioni per il pubblico, alimentate dal contributo degli studenti del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato (V A indirizzo audiovisivo) che parteciperanno all'evento (martedì 15 aprile alle ore 18.30)presentando (prima e dopo la proiezione del documentario) filmati e corti da loro realizzati unitamente a foto dedicate all'espressionismo tedesco.Inoltre, per l'occasione saranno esposti alcuni esemplari della collezione di Giovanni Pansini, raffinato collezionista canosino di storia della fotografia e del pre cinema, risorsa preziosa per l'organizzazione di numerose mostre ad hoc.Dalle nuove generazioni e da scampoli di pezzi rari, le giuste motivazioni per accrescere l'importanza della cultura e della bellezza della settima arte ammirando genialità e lungimiranza dei Lumière che con le loro "vedute" in 50 efficaci secondi (anticipando i video dei social media odierni) immortalavano sinteticamente con la cinepresa a manovella il realismo, i fermenti culturali, le città (tra cui Venezia e Napoli) tra la fine dell'800 e gli inizi del secolo scorso. Eloquenti e straordinarie le emozioni catturate e le narrazioni che emergono dai pochi frammenti, frutto dell'innato talento di Auguste e Louis, che ritroveremo in registi del calibro di Rossellini e Fellini.