Il Gruppo Maiora acquisisce l'ex Auchan di Modugno

«L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato il via libera alla cessione dell'ipermercato di Modugno, ex-Auchan, da 'Margherita Distribuzione' a 'Maiora'». Così la deputata pugliese del MoVimento 5 Stelle Francesca Anna Ruggiero (M5S).«Dopo attenta analisi – continua – l'Antitrust ha deliberato che l'operazione in questione non provoca una concentrazione restrittiva della libertà di concorrenza, dal momento che 'Maiora' ha una presenza marginale nel mercato interessato e, all'esito del passaggio, avrebbe una quota di mercato al di sotto del 15%, peraltro in un contesto in cui operano altri qualificati concorrenti, come la stessa 'Conad', a cui fa capo la società cedente.'Maiora' – sottolinea Ruggiero - è una società attiva nel Centro-Sud Italia, nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo (GDO). Nel settore della vendita al dettaglio opera con le insegne di 'Despar', 'Eurospar' e 'Interspar'.L'acquisizione del punto vendita rappresenta uno sviluppo fondamentale per il futuro dei dipendenti. Su questo tema è assolutamente indispensabile tutelare i livelli occupazionali. Sono al fianco dei lavoratori e continueremo a seguire con la massima attenzione la vertenza» - conclude la deputata.