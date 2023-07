Il libro della coratina Luciana De Palma tradotto in iglese

Il terzo romanzo di Luciana De Palma, 'Piccoli inconvenienti prima della felicità, Les Flaneurs edizioni, è stato scelto dalla casa editrice canadese Turnstone per essere tradotto in inglese.La storia è ambientata nel sud d'Italia, benché non sia nominato il paese in cui si svolge, e copre un arco temporale di oltre ottanta anni. La protagonista è Titina che ha solo cinque o sei anni quando sente dire dalla sua vicina di casa che morirà con l'ago in mano. Eppure nessuno prima di allora l'aveva mai vista cucire. Lei piuttosto è convinta di morire da maestra in pensione anche se è stata costretta a lasciare la scuola per un anno. Nata all'alba della Prima Guerra Mondiale, vive i dissidi di un secolo feroce, gli orrori e le attese delle notizie dal fronte, le gioie dei figli e i dolori delle grandi perdite. Orgogliosa e spavalda, Titina si rimbocca le maniche e lotta per ogni sua singola conquista, anche quando i sogni cambiano di fronte alle esigenze della vita. Anche quando l'età avanza e l'oblio inizia a prevaricare sulla memoria. Lei prende carta e penna per segnare date, nomi, avvenimenti da raccontare ai nipoti affinché qualcosa di lei resti anche quando non ci sarà più.L'augurio è che, una volta tradotto in inglese, questo romanzo possa appassionare anche all'estero tanti lettori così come è già accaduto in Italia.