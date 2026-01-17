Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte

Il Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" di Corato si prepara ad accogliere studentesse, studenti e famiglie per l'Open Day di domenica prossima(al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19), un appuntamento pensato per far conoscere da vicino una scuola che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale, creativo e formativo per il territorio.L'evento si svolgerà presso la sede di Via Teano 86, con laboratori aperti, visite guidate e momenti di incontro con docenti e studenti, pronti a raccontare la vita quotidiana dell'istituto e le opportunità offerte dai diversi indirizzi di studio.Un'offerta formativa ricca, moderna e in dialogo con il territorioDurante l'Open Day sarà possibile esplorare l'intera offerta formativa del Liceo Artistico, articolata nei seguenti indirizzi:- Arti Figurative- Architettura e Ambiente- Audiovisivo e Multimediale- Design (ceramica, legno, metalli)- ScenografiaOgni percorso unisce solide basi culturali a una formazione laboratoriale che permette agli studenti di sviluppare competenze tecniche, progettuali e creative spendibili sia nel mondo del lavoro che nei successivi studi universitari.Laboratori aperti e visite guidateAccompagnati dai docenti e studenti , i visitatori potranno entrare nei laboratori di:- grafica e pittura- scultura e modellazione- design del legno, dei metalli e della ceramica- audiovisivo e multimediale- scenografiaUn'occasione unica per osservare da vicino strumenti, tecniche e progetti realizzati dagli studenti, spesso premiati in concorsi regionali e nazionali.Una scuola viva: progetti, inclusione, Erasmus+Il Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" si distingue per una ricchissima rete di attività:- PCTO in collaborazione con musei, enti culturali, botteghe artigiane e professionisti del settore- Progetti interdisciplinari: teatro, FAI, mostre, laboratori creativi, collaborazioni con il territorio- Inclusione e BES: percorsi personalizzati e attività artistiche come strumento di crescita e partecipazione- Erasmus+: mobilità internazionale per studenti e docenti grazie all'accreditamento KA120 fino al 2027Una scuola che educa alla creatività, ma anche alla cittadinanza, all'apertura culturale e alla costruzione di una comunità inclusiva.Un'eccellenza riconosciutaDal 2023 l'istituto è primo in Puglia nella classifica Eduscopio tra i licei artistici, per:- regolarità dei percorsi scolastici- media dei voti degli studenti- successo universitario dopo il diplomaUn risultato che conferma la qualità dell'offerta formativa e l'impegno quotidiano di docenti e studenti.Appuntamento a domenicaL'Open Day di domenica rappresenta un'occasione preziosa per conoscere da vicino una scuola che unisce tradizione artistica, innovazione e attenzione alla personaFamiglie e studenti sono invitati a partecipare per scoprire spazi, laboratori, indirizzi di studio e tutte le opportunità che il Liceo Artistico offre per costruire il proprio futuro.