Vita di Città
Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte
Domenica l’Open Day tra creatività, laboratori e orientamento
Corato - sabato 17 gennaio 2026 6.07
Il Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" di Corato si prepara ad accogliere studentesse, studenti e famiglie per l'Open Day di domenica prossima(al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19), un appuntamento pensato per far conoscere da vicino una scuola che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale, creativo e formativo per il territorio.
L'evento si svolgerà presso la sede di Via Teano 86, con laboratori aperti, visite guidate e momenti di incontro con docenti e studenti, pronti a raccontare la vita quotidiana dell'istituto e le opportunità offerte dai diversi indirizzi di studio.
Un'offerta formativa ricca, moderna e in dialogo con il territorio
Durante l'Open Day sarà possibile esplorare l'intera offerta formativa del Liceo Artistico, articolata nei seguenti indirizzi:
- Arti Figurative
- Architettura e Ambiente
- Audiovisivo e Multimediale
- Design (ceramica, legno, metalli)
- Scenografia
Ogni percorso unisce solide basi culturali a una formazione laboratoriale che permette agli studenti di sviluppare competenze tecniche, progettuali e creative spendibili sia nel mondo del lavoro che nei successivi studi universitari.
Laboratori aperti e visite guidate
Accompagnati dai docenti e studenti , i visitatori potranno entrare nei laboratori di:
- grafica e pittura
- scultura e modellazione
- design del legno, dei metalli e della ceramica
- audiovisivo e multimediale
- scenografia
Un'occasione unica per osservare da vicino strumenti, tecniche e progetti realizzati dagli studenti, spesso premiati in concorsi regionali e nazionali.
Una scuola viva: progetti, inclusione, Erasmus+
Il Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" si distingue per una ricchissima rete di attività:
- PCTO in collaborazione con musei, enti culturali, botteghe artigiane e professionisti del settore
- Progetti interdisciplinari: teatro, FAI, mostre, laboratori creativi, collaborazioni con il territorio
- Inclusione e BES: percorsi personalizzati e attività artistiche come strumento di crescita e partecipazione
- Erasmus+: mobilità internazionale per studenti e docenti grazie all'accreditamento KA120 fino al 2027
Una scuola che educa alla creatività, ma anche alla cittadinanza, all'apertura culturale e alla costruzione di una comunità inclusiva.
Un'eccellenza riconosciuta
Dal 2023 l'istituto è primo in Puglia nella classifica Eduscopio tra i licei artistici, per:
- regolarità dei percorsi scolastici
- media dei voti degli studenti
- successo universitario dopo il diploma
Un risultato che conferma la qualità dell'offerta formativa e l'impegno quotidiano di docenti e studenti.
Appuntamento a domenica
L'Open Day di domenica rappresenta un'occasione preziosa per conoscere da vicino una scuola che unisce tradizione artistica, innovazione e attenzione alla persona
Famiglie e studenti sono invitati a partecipare per scoprire spazi, laboratori, indirizzi di studio e tutte le opportunità che il Liceo Artistico offre per costruire il proprio futuro.
