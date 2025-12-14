Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori

Oggi per l'intera giornata dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 il Liceo artistico Federico II "Stupor Mundi" di Corato aprirà nuovamente le porte a studenti e famiglie per il primo appuntamento di Open Day, in vista delle prossime iscrizioni all'anno scolastico 2026-2027.Vedere di persona l'Istituto, con i suoi laboratori, le mostre e gli speciali allestimenti creati per l'occasione, rappresenterà la migliore occasione per effettuare una scelta consapevole.Studenti e insegnanti saranno a disposizione delle famiglie per guidarle nella visita dell'istituto e per fornire tutte le informazioni sul percorso di studi e i sette indirizzi in cui si articola la scuola, dopo un primo biennio propedeutico e orientativo:ll percorso del nostro liceo artistico, sottolinea il dirigente scolastico e tutti i docenti, è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti.Il "Federico II - Stupor Mundi" di Corato è il miglior liceo artistico di Puglia nella prosecuzione degli studi Il liceo artistico coratino ha ottenuto 52.39 crediti, il punteggio più alto fra tutti i licei artistici della Puglia