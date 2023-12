Il Liceo “Oriani” premiato dall’ambasciatore britannico

Il periodo prenatalizio ha sempre un che di magico, è foriero di gioia, di sogni e di speranze. Alcuni di questi, talvolta, diventano una splendida realtà!In questi giorni precedenti il Natale, alcuni alunni del Liceo Classico e delle Scienze Umane "Oriani", hanno partecipato ad un concorso natalizio indetto dall'ambasciata britannica di Roma intitolato British Embassy Christmas cards competition: linking the UK and Italy. La cartolina natalizia dell'alunna Federica Labartino, frequentante la classe VA del Liceo ginnasio, è stata premiata ricevendo una menzione speciale nel concorso a cui hanno partecipato alunni delle scuole di ogni ordine e grado da ogni parte d'Italia. 2481 le Christmas cards caricate quest'anno sul padlet dell'ambasciata tra cui spiccava quella di Federica ricca di dettagli e dal messaggio profondo "It's Christmas in the heart that puts Christmas in the air" W.T. Ellis.L'alunna, assieme ai suoi genitori ed alla sua insegnante di inglese prof.ssa Michela De Scisciolo, è stata calorosamente accolta sabato 16 dicembre dall'ambasciatore britannico HM Edward Llewwellyn, dalla vice ambasciatrice Eleanor Sanders e da altre collaboratrici, nella sua residenza di Villa Wolkonsky a Roma. Federica ha potuto condividere questa meravigliosa e pressocché esclusiva esperienza insieme ad alcuni altri vincitori provenienti da ogni parte del nostro Paese.La bellezza della dimora nobiliare, un'oasi di pace immersa nel verde, attraversata da trentasei campate dell'acquedotto neroniano risalente al I secolo d.C., pareggiava l'incanto e la semplicità autentica di Federica, quasi incredula nel ricevere complimenti e gratificazioni dall'ambasciatore inglese. Tra una passeggiata nel verde ed un teatime dal gusto e dagli aromi natalizi, in un'atmosfera resa ancor più magica e calorosa dalle Christmas carols cantate in coro in inglese e in italiano, Federica, dallo sguardo trasognato, si è goduta il suo meritato riconoscimento assieme ai genitori ed alla sua insegnante orgogliosi e fieri del risultato raggiunto.Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Catalano e l'intera comunità scolastica si congratulano con la studentessa e con la sua famiglia per le competenze dimostrate e per l'eccellente risultato conseguito, che non può che recare lustro al Liceo Oriani. Un plauso al Dipartimento di Lingue Straniere del Liceo che ha promosso la partecipazione degli Studenti alla suddetta competizione nonché all'impegno profuso dai Docenti nel lavoro quotidiano in classe volto alla formazione sensibile e profonda di uomini e donne cittadini del mondo.Ecco le parole di Federica, destinataria della speciale menzione:"Non è semplice riuscire a descrivere le emozioni vissute in questo evento.Ho apprezzato l'accoglienza e la cordialità dell'ambasciatore, il quale è riuscito a trasmettere serenità e interesse a tutti i presenti. L'ambasciatore, nonostante l'importante ruolo che ricopre, è riuscito a saper includere tutti con altruismo, facendo sentire ognuno a proprio agio, riuscendo a mettere da parte l'alto profilo diplomatico che ricopre.Sono stata orgogliosa per essere riuscita ad ottenere un riconoscimento di questo genere ed inoltre ritengo questo traguardo come un trionfo per me stessa, un obiettivo che ritenevo surreale, ma che ho raggiunto con grande ottimismo.Sono ancora sbalordita per aver vissuto un'esperienza singolare ed emozionante come questa, spero di poter rivivere ancora una volta le sensazioni ed i sentimenti provati durante quella giornata e auguro lo stesso anche ad altri".