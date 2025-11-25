Presepe
"Il mio Presepe": al via le iscrizioni al concorso a Corato

Domanda di partecipazione entro e non oltre 13:00 di mercoledì 18 dicembre

Corato - martedì 25 novembre 2025
Anche per il Natale 2025, il Comune di Corato e la Pro Loco "Quadratum" uniscono le forze per celebrare una delle tradizioni più sentite e significative: il Presepe. È indetto, nell'ambito delle iniziative natalizie, il concorso "Il mio presepe", invitando cittadini, associazioni, Parrocchie ed esercizi commerciali a esprimere la propria creatività.

Il concorso ha come obiettivo la realizzazione di un manufatto che non solo rappresenti fedelmente la tradizione del Presepe, ma che ne proponga anche una personale interpretazione attraverso una forma d'arte a scelta.

Possono partecipare al concorso soggetti pubblici e privati ed è consentita la presentazione di un solo manufatto per ogni partecipante.

Ai fini della valutazione da parte dell'apposita commissione, il Presepe dovrà essere esposto all'interno del territorio urbano di Corato. Si incoraggia in particolare l'esposizione nel Centro Antico, in luoghi facilmente accessibili e visibili, come androni di portoni, locali a piano terra, esercizi commerciali, chiostri.

I partecipanti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione compilata, secondo il modello prestampato, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 18 dicembre 2025.

I modelli di domanda sono disponibili presso la sede della Pro Loco "Quadratum" oppure sul sito istituzionale del Comune di Corato e della Pro Loco.

L'Amministrazione e la Pro Loco invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per rendere il Natale coratino un momento di arte, tradizione e condivisione.
