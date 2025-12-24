Silvia Mezzanotte illumina la Mattina della Piazza tra musica e tradizione

8 foto Mattina della Piazza

La città si è accesa già dalle prime luci dell'alba con cittadini e visitatori che hanno riempito le strade e le piazze per il tradizionale appuntamento con la ""., curato dalla Pro Loco Quadratum, nel chiostro del Palazzo di Città: un'installazione in grado di reinterpretare la tradizionale composizione attraverso un gioco di contrasti in cui le sagome essenziali prendono forma.Aperto al pubblico in presenza dell'amministrazione comunale, sarà visitabile fino al 6 gennaio.A seguire, il, ex solista dei Matia Bazar, ha proposto un repertorio di brani in grado di riaccendere ricordi nei più grandi e far ballare e cantare i più giovani. Dai grandi successi della sua carriera alle cover di capolavori riconoscibili da chiunque, Silvia Mezzanotte è stato l'augurio speciale che l'amministrazione, la Pro Loco e le diverse realtà associate, hanno regalato alla città.Con la sua voce calda e intensa e con il suo timbro avvolgente, l'artista ha saputo calibrare intimità e spensieratezza, regalando un 24 mattina memorabile.Nonostante il cambiamento dell'ultimo periodo, la Vigilia di Natale rimane un momento particolarmente sentito per l'intera cittadinanza:continuano ad essere i pilastri di questa giornata.Dalle 9.00 l'apertura dei negozi ha permesso ai cittadini di curiosare tra le vetrine, completare gli ultimi acquisti e lasciarsi coinvolgere dall'atmosfera natalizia.