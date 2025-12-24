Eventi
Silvia Mezzanotte illumina la Mattina della Piazza tra musica e tradizione
Stamattina l’inaugurazione del presepe e il concerto dell’ex solista dei Matia Bazar
Corato - mercoledì 24 dicembre 2025 12.52
La città si è accesa già dalle prime luci dell'alba con cittadini e visitatori che hanno riempito le strade e le piazze per il tradizionale appuntamento con la "Mattina della Piazza".
Alle 5.30 l'inaugurazione del presepe artistico, curato dalla Pro Loco Quadratum, nel chiostro del Palazzo di Città: un'installazione in grado di reinterpretare la tradizionale composizione attraverso un gioco di contrasti in cui le sagome essenziali prendono forma.
Aperto al pubblico in presenza dell'amministrazione comunale, sarà visitabile fino al 6 gennaio.
A seguire, il tanto atteso concerto di Silvia Mezzanotte, ex solista dei Matia Bazar, ha proposto un repertorio di brani in grado di riaccendere ricordi nei più grandi e far ballare e cantare i più giovani. Dai grandi successi della sua carriera alle cover di capolavori riconoscibili da chiunque, Silvia Mezzanotte è stato l'augurio speciale che l'amministrazione, la Pro Loco e le diverse realtà associate, hanno regalato alla città. Con la sua voce calda e intensa e con il suo timbro avvolgente, l'artista ha saputo calibrare intimità e spensieratezza, regalando un 24 mattina memorabile.
Nonostante il cambiamento dell'ultimo periodo, la Vigilia di Natale rimane un momento particolarmente sentito per l'intera cittadinanza: musica, incontri e cibo continuano ad essere i pilastri di questa giornata.
Dalle 9.00 l'apertura dei negozi ha permesso ai cittadini di curiosare tra le vetrine, completare gli ultimi acquisti e lasciarsi coinvolgere dall'atmosfera natalizia.
Alle 5.30 l'inaugurazione del presepe artistico, curato dalla Pro Loco Quadratum, nel chiostro del Palazzo di Città: un'installazione in grado di reinterpretare la tradizionale composizione attraverso un gioco di contrasti in cui le sagome essenziali prendono forma.
Aperto al pubblico in presenza dell'amministrazione comunale, sarà visitabile fino al 6 gennaio.
A seguire, il tanto atteso concerto di Silvia Mezzanotte, ex solista dei Matia Bazar, ha proposto un repertorio di brani in grado di riaccendere ricordi nei più grandi e far ballare e cantare i più giovani. Dai grandi successi della sua carriera alle cover di capolavori riconoscibili da chiunque, Silvia Mezzanotte è stato l'augurio speciale che l'amministrazione, la Pro Loco e le diverse realtà associate, hanno regalato alla città. Con la sua voce calda e intensa e con il suo timbro avvolgente, l'artista ha saputo calibrare intimità e spensieratezza, regalando un 24 mattina memorabile.
Nonostante il cambiamento dell'ultimo periodo, la Vigilia di Natale rimane un momento particolarmente sentito per l'intera cittadinanza: musica, incontri e cibo continuano ad essere i pilastri di questa giornata.
Dalle 9.00 l'apertura dei negozi ha permesso ai cittadini di curiosare tra le vetrine, completare gli ultimi acquisti e lasciarsi coinvolgere dall'atmosfera natalizia.