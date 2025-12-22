Piazza Abbazia tra tipicità gastronomiche e musica dal vivo: "S Frisce Quaratine" e "Corato Sound Fest"

10 foto S Frisce Quaratine

Quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di appuntamenti e visitatori: "" e "" sono state le due ricche iniziative che hanno riempito Piazza Abbazia, non solo di gente, ma anche di odori, musica e buon cibo.Specialità fritte o a base di olio degli esercenti locali hanno soddisfatto il palato dei presenti:, sono state solo alcune delle specialità che hanno visto l'olio come protagonista indiscusso. Il giusto equilibrio tra gusto, tradizione e innovazione ha reso la serata un successo tale da accogliere visitatori anche dai paesi limitrofi.In sottofondo il "Corato Sound Fest" con la sfida tra, ha allietato le serate e ha permesso a giovani talenti di conoscersi e confrontarsi. Ritmi contemporanei e voci inedite hanno reso la serata ancora più piacevole, rappresentando un motivo ulteriore di sosta per i passanti.Ormai fiore all'occhiello, il, e nello specifico il suo ufficio, hanno contribuito ad affollare la piazza e accogliere anche bambini, curiosi di conoscere Babbo Natale.Tanti i mercatini artigianali che hanno contribuito a valorizzare i prodotti locali.Un piccolo angolo è stato dedicato a "" del dott. Giuseppe Gallo e della dottoressa Maria Diaferia. Un laboratorio aperto alla comunità, un percorso collettivo in cui colori e pennellate sono diventati strumenti per raccontare ciò che spesso resta invisibile: emozioni, ricordi, sensazioni.