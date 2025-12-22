Eventi
Piazza Abbazia tra tipicità gastronomiche e musica dal vivo: "S Frisce Quaratine" e "Corato Sound Fest"
Continuano gli appuntamenti con "Incanto" sabato 20 e domenica 21 dicembre
Corato - lunedì 22 dicembre 2025 6.36
Quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di appuntamenti e visitatori: "S Frisce Quaratine" e "Corato Sound Fest" sono state le due ricche iniziative che hanno riempito Piazza Abbazia, non solo di gente, ma anche di odori, musica e buon cibo.
Specialità fritte o a base di olio degli esercenti locali hanno soddisfatto il palato dei presenti: pesce fritto, pettole, panzerotti e panettoni, sono state solo alcune delle specialità che hanno visto l'olio come protagonista indiscusso. Il giusto equilibrio tra gusto, tradizione e innovazione ha reso la serata un successo tale da accogliere visitatori anche dai paesi limitrofi.
In sottofondo il "Corato Sound Fest" con la sfida tra band sabato e solisti domenica, ha allietato le serate e ha permesso a giovani talenti di conoscersi e confrontarsi. Ritmi contemporanei e voci inedite hanno reso la serata ancora più piacevole, rappresentando un motivo ulteriore di sosta per i passanti. Ormai fiore all'occhiello, il Villaggio di Babbo Natale, e nello specifico il suo ufficio, hanno contribuito ad affollare la piazza e accogliere anche bambini, curiosi di conoscere Babbo Natale.
Tanti i mercatini artigianali che hanno contribuito a valorizzare i prodotti locali.
Un piccolo angolo è stato dedicato a "La Tela delle Emozioni: Incanto & Colori" del dott. Giuseppe Gallo e della dottoressa Maria Diaferia. Un laboratorio aperto alla comunità, un percorso collettivo in cui colori e pennellate sono diventati strumenti per raccontare ciò che spesso resta invisibile: emozioni, ricordi, sensazioni.
