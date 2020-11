Il regista coratino Paolo Strippoli premiato al Festival del Cinema Europeo

Con una inedita edizione on line la XXI edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica, si è concluso registrando un grande successo di presenze sulle diverse piattaforme, dai canali social al sito web, con oltre 15mila visualizzazioni con utenti provenienti da tutto il mondo.Il Festival, che nella sua prima edizione si è svolto a Corato e da vent'anni si svolge ogni anno a Lecce, è stato ideato dalla compianta figura di grande spessore culturale anche per la comunità coratina di Cristina Soldano - a cui è intitolato anche il premio Ulivo d'Oro del festival - assieme al figlio Alberto La Monica che ne conduce la direzione.In questa edizione svoltasi on line, date le disposizioni di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus, ha conquistato un pubblico digitale da 37 diverse nazioni che ha potuto partecipare all'omaggio a Aldo Fabrizi e agli incontri con Olivier Assayas e Dario Argento.Un palco virtuale di ospiti, incontri e anteprime nazionali, fino all'attesissima cerimonia di premiazione del 7 novembre. Anche in questa occasione, non è mancato lo zampino coratino: è stato infatti assegnatoil Premio Unisalento, per il cortometraggio"Per l'innovazione stilistica e tecnica, capace di trascendere il mezzo di fruizione e di mantenere alta l'attenzione per tutta la durata del cortometraggio. Gli attribuiamo il merito di essere riuscito a mostrare quanto possa essere facile perdere il controllo dell'immagine del proprio personaggio, raccontando una storia ricca di dettagli, fino a sfociare nel climax surreale, che resta preda delle ciniche dinamiche dell'uso quotidiano e inarrestabile del medium". È la motivazione del Premio UniSalento, assegnato dalla giuria composta dagli studenti del Cineclub Universitario, attività di promozione e studio della cultura audiovisiva erogata dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Digital Humanities dell'Università del Salento e sostenuta dalla Fondazione Apulia Film Commission., corto scritto dal coratino Paolo Strippoli e dal terlizzese Salvatore De Chirico, è interamente girato con uno smartphone. È il primo progetto cinematografico rappresentato interamente attraverso Instagram Stories, dove il soggetto diventa mezzo per realizzare un horror che ha il sapore dei film di Dario Argento: guardone, perverso e terrificante.Protagonista è @Iamchiara, una giovane studentessa di 23 anni che vive la sua vita tra aperitivi, discoteche e ama raccontare le sue giornate su Instagram. Ma una notte perde lo smartphone e a trovarlo è una persona misteriosa che inizia a seguirla e a postare tutto sul suo account in una spirale angosciante che cresce di storia in storia, 15 secondi alla volta.«Mi fa molto piacere ricevere questo premio, perché arriva all'interno di un festival che amo moltissimo e da giovani studenti di cinema. Spero che questo corto possa stimolare a tentare nuove strade per raccontare il genere» - commentache ci ha spiegato come nasce l'idea di realizzare un lavoro filmico così peculiare.«Ho avuto l'idea una mattina tornando al Centro Sperimentale di Cinematografia - dove mi sono diplomato - per seguire una lezione di Storia del Cinema. Mentre guardavamo un film del periodo neorealista ho notato che moltissimi degli allievi, ormai tutti più giovani di me, erano più interessati agli schermi dei propri cellulari e al loro feed di storie di Instagram. Così con alcuni amici abbiamo iniziato a immaginare una storia da raccontare attraverso Instagram Story. Una storia che avesse un collegamento con il concetto di voyerismo e del voler apparire a tutti i costi, o meglio essere "seguiti"».