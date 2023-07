Il Sindaco Convocato i vertici del Corato Calcio

Abbiamo inaspettatamente appreso della decisone della dirigenza del Corato Calcio di non iscriversi al prossimo campionato di Eccellenza Pugliese.Questa Amministrazione comunale sin dal suon insediamento ha avuto nei confronti della dirigenza neroverde un atteggiamento di dialogo e attenzione. Purtroppo ereditiamo carenze logistiche importanti, che in questo tempo però non ci hanno mai scoraggiato e per questo abbiamo cercato in ogni modo di essere a fianco del sodalizio calcistico.Vogliamo farlo anche ora, perché è evidente che ora più che mai tutti debbano fare la loro parte per tenere viva la luce della tradizione calcistica coratina.Invitiamo, pertanto, la dirigenza del Corato Calcio ad un incontro con l'Amministrazione comunale, presso il Palazzo di Città, lunedì 17 luglio alle ore 12:00. Trovare e ragionare su prospettive, possibilità e scenari è il nostro compito e noi a questo non ci sottraiamo per il bene dello sport e della Città.Corrado De Benedittis Sindaco di CoratoBeniamino Marcone Assessore allo SportAlessandro Palmieri Consigliere delegato allo sport