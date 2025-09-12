Molfetta-Corato, Mastroviti: «Non sarà una partita facile. Leonetti? Indisponibile»

Corato Calcio
È già tempo di scendere in campo per la 2^giornata del campionato di Promozione Pugliese - Girone A: il Corato, reduce dal prezioso pareggio in-extremis contro il Lucera, è chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere domenica scorsa contro il Molfetta, vittorioso all'esordio ai danni del Virtus Bisceglie. I neroverdi scenderanno in campo domenica mattina al 'Paolo Poli', con calcio d'inizio fissato alle ore 11:00. Per l'occasione, sono intervenuti in conferenza stampa Michele Renda, allenatore dei portieri, Filippo Mastroviti, allenatore, e Giuseppe Cascarano, dirigente. Ecco le dichiarazioni principali di tre dei volti principali del Corato Calcio.

Filippo Mastroviti: "Lucera? Per come si era messa la gara, è stato un punto guadagnato, ma non meritavamo di perdere, per quanto fatto vedere in campo. Non abbiamo sfruttato le molteplici occasioni, nel secondo tempo siamo un po' calati, siamo stati bravi a crederci. Molfetta? Non sarà assolutamente facile, è una squadra formata da un mix di giovani ed esperti, dovremo avere la giusta concentrazione. Leonetti? Non sarà disponibile, è in fase di recupero. Lavorerà a parte per 6-7 giorni. Ci siamo concentrati molto sulla fase offensiva per cercare una soluzione, sapremo sopperire a questa carenza."

Michele Renda: "Camerino e Zinfollino? Sono due ottimi portieri, stiamo cercando di creare la giusta sinergia tra i due. Mi stanno sorprendendo entrambi. Lavoriamo molto sulla testa dei ragazzi, può capitare di non essere chiamato in causa per novanta minuti, per poi fare la parata della vita al novantesimo, bisogna essere concentrati al massimo."

Giuseppe Cascarano: "Campagna abbonamenti? Sta proseguendo discretamente, sono certo che potremo migliorare i numeri. C'è stato un buon riscontro dalle attività locali, rispetto alle scorse stagioni. Probabilmente avere lo stadio, quest'anno, ha incentivato a sostenerci maggiormente. Le idee sono molte, dovremo lavorarci sù. Obiettivo? Per me anche 300 abbonati sarebbe un gran traguardo."
