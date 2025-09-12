Molfetta-Corato, Mastroviti: «Non sarà una partita facile. Leonetti? Indisponibile»

È già tempo di scendere in campo per la 2^giornata del campionato di Promozione Pugliese - Girone A:, reduce dal prezioso pareggio in-extremis contro il Lucera,, vittorioso all'esordio ai danni del Virtus Bisceglie. I neroverdi scenderanno in campo domenica mattina al 'Paolo Poli',. Per l'occasione, sono intervenuti in conferenza stampa Michele Renda, allenatore dei portieri, Filippo Mastroviti, allenatore, e Giuseppe Cascarano, dirigente. Ecco le dichiarazioni principali di tre dei volti principali del Corato Calcio.: "Lucera? Per come si era messa la gara, è stato un punto guadagnato, ma non meritavamo di perdere, per quanto fatto vedere in campo. Non abbiamo sfruttato le molteplici occasioni, nel secondo tempo siamo un po' calati, siamo stati bravi a crederci., è una squadra formata da un mix di giovani ed esperti, dovremo avere la giusta concentrazione.. Lavorerà a parte per 6-7 giorni. Ci siamo concentrati molto sulla fase offensiva per cercare una soluzione, sapremo sopperire a questa carenza.": "Camerino e Zinfollino? Sono due ottimi portieri, stiamo cercando di creare la giusta sinergia tra i due.. Lavoriamo molto sulla testa dei ragazzi, può capitare di non essere chiamato in causa per novanta minuti, per poi fare la parata della vita al novantesimo, bisogna essere concentrati al massimo.": "Campagna abbonamenti? Sta proseguendo discretamente,. C'è stato un buon riscontro dalle attività locali, rispetto alle scorse stagioni. Probabilmente, quest'anno,. Le idee sono molte, dovremo lavorarci sù. Obiettivo? Per me anche 300 abbonati sarebbe un gran traguardo."