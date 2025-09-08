Calcio
Prima giornata Promozione, il Corato Calcio pareggia col Lucera
Al “Fausto Coppi” di Ruvo la partita si chiude sull’1-1
Corato - lunedì 8 settembre 2025 10.49 Comunicato Stampa
Esordio di campionato con un punto per il Corato, che al "Fausto Coppi" di Ruvo chiude sull'1-1 la sfida contro il Lucera nella prima giornata del torneo di Promozione.
L'avvio è equilibrato, con le due squadre attente a studiarsi. Dopo il primo quarto d'ora, i neroverdi alzano il ritmo e spingono costringendo il Lucera nella propria metà campo, senza però riuscire a trasformare in occasioni nitide la lunga serie di calci d'angolo e punizioni conquistati. Alla mezz'ora l'episodio che complica i piani di Mastroviti: Leonetti è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Tedone.
Il Lucera si affida soprattutto alle ripartenze, senza creare reali problemi a Zinfollino. Il Corato mantiene il controllo del gioco, ma difetta di incisività sotto porta.
Nella ripresa la partita si fa più bloccata, con poche situazioni degne di nota a centrocampo. Al 70' gli ospiti trovano il vantaggio: punizione dal limite di Di Canio, deviata dalla barriera che beffa il portiere neroverde per lo 0-1.
Il Corato reagisce con generosità e Mastroviti ridisegna l'attacco. Quando i giochi sembravano fatti, al termine del recupero arriva il meritato pareggio: lunga rimessa laterale di Muciaccia, sponda di Fanelli e conclusione vincente di Petrone che firma l'1-1 finale.
Un risultato che premia lo sforzo dei padroni di casa, in campo con ben sei under contemporaneamente, capaci di reggere l'impatto fisico e di mantenere il predominio territoriale per larghi tratti dell'incontro. Per i neroverdi, a conti fatti, punto prezioso per come si era messa la partita. Il Corato ha già mostrato buonissime trame e personalità, ma dovrà lavorare nella finalizzazione.
