Prima giornata Promozione, il Corato Calcio pareggia col Lucera

, che al "Fausto Coppi" dila sfida contro ilnellaL'avvio è equilibrato, con le due squadre attente a studiarsi. Dopo il primo quarto d'ora, i neroverdi alzano il ritmo e spingono costringendo il Lucera nella propria metà campo, senza però riuscire a trasformare in occasioni nitide la lunga serie di calci d'angolo e punizioni conquistati. Alla mezz'ora l'episodio che complica i piani diè costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito daIl Lucera si affida soprattutto alle ripartenze, senza creare reali problemi a. Il Corato mantiene il controllo del gioco, ma difetta di incisività sotto porta.Nella ripresa la partita si fa più bloccata, con poche situazioni degne di nota a centrocampo. Al 70' gli ospiti trovano il vantaggio: punizione dal limite di, deviata dalla barriera che beffa il portiere neroverde per lo 0-1.Il Corato reagisce con generosità eridisegna l'attacco. Quando i giochi sembravano fatti, al termine del recupero arriva il: lunga rimessa laterale di, sponda die conclusione vincente diche firma l'1-1 finale.Un risultato che premia lo sforzo dei padroni di casa, in campo con ben sei under contemporaneamente, capaci di reggere l'impatto fisico e di mantenere il predominio territoriale per larghi tratti dell'incontro. Per i neroverdi, a conti fatti, punto prezioso per come si era messa la partita. Il Corato ha già mostrato buonissime trame e personalità, ma dovrà lavorare nella finalizzazione.