Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT

Il Sindaco di Corato, accompagnato dal dirigente SUAP Pippo Sciscioli, ha partecipato all'Assemblea Generale 2025 di Confindustria Bari e BAT, incontrando il neo Presidente Mario Aprile. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione tra Confindustria e il Comune di Corato, annunciando l'organizzazione, ad inizio anno, di un importante evento dedicato alle imprese che si terrà proprio nella nostra città.Un'occasione significativa di confronto su sviluppo economico, innovazione e opportunità per il tessuto produttivo locale, nel segno di una sinergia sempre più concreta tra istituzioni e mondo imprenditoriale.