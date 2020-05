Il valore della donazione, BuonCampo incontra Adisco Corato

Donazione del cordone ombelicale ed evoluzioni della ricerca, incontro in diretta anche in Lis

Oggi pomeriggio, sempre in diretta streaming, il sesto appuntamento di "BuonCampo Incontra".In diretta sulla pagina Facebook del progetto della Fondazione Casillo di Corato, alle ore 18.30, BuonCampo ospiterà la Dr.ssa Luisa Belsito, presidente dell'associazione Adisco Corato e Mariangela Azzariti, segretaria Adisco e responsabile della comunicazione della suddetta associazione.«Parleremo di donazione del cordone ombelicale e delle evoluzioni che ha fatto la ricerca in questo ambito, delle iniziative future e di come, durante questa Pandemia da Covid-19, la solidarietà abbia caratterizzato le attività dell'associazione».Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook di BuonCampo accessibile a sordi con traduzione Lis.