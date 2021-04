Impianti di riscaldamento accesi fino al 25 aprile

Il Comune di Corato, con ordinanza sindacale firmata dal vicesindaco Marcone, ha disposto l'estensione del periodo di accensione impianti termici.

Il provvedimento è preso «Considerata la particolarità del momento emergenziale e la necessità di assicurare ai cittadini del territorio comunale condizioni di maggior confort possibile in considerazione delle misure di contenimento e dei provvedimenti emanati a seguito della "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.Visto il ricorso esteso alla didattica a distanza e al lavoro agile da remoto che impegna gran parte della cittadinanza a una permanenza prolungata nelle proprie abitazioni; e le previsioni metereologiche che indicano ancora il permanere di temperature minime al di sotto della media stagionale».Il periodo annuale di esercizio degli impianti termici in esercizio nel territorio comunale è pertanto ampliato al giorno, con una durata di attivazione giornaliera degli impianti non superiore alle 8 ore.