In piazza Cesare Battisti si accende il grande albero di Despar Centro-Sud

Sarà un Natale speciale quello che Despar Centro-Sud si appresta a vivere nella Città di Corato, dove si è acceso il grande Albero, consuetudine ormai nel periodo delle Festività, installato in Piazza Cesare Battisti per riqualificare e condividere lo spirito natalizio nel centro cittadino.Alto 10 metri e largo 4 mt., il grande Abete di Despar Centro-Sud è stato decorato con luci a led a risparmio energetico, realizzate totalmente a mano in Italia, disegnate e prodotte esclusivamente per Despar. Su di esso spiccano numerose ghirlande verdi installate sul perimetro.L'iniziativa, fortemente voluta da Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, si propone di valorizzare il territorio in cui opera oltre a fornire un valido sostegno per il decoro urbano coratino.«Tutti sogniamo un Natale più sereno – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud – che possa riavvicinarci alle nostre famiglie nel segno del suo più autentico spirito. Anche quest'anno abbiamo acceso il nostro Albero offrendo il nostro contributo alla Città di Corato con l'auspicio che i colori e il calore delle luci natalizie possano rappresentare il simbolo di gioia e speranza».