“Corato in Viaggio 2025”: al via i contributi per le organizzazioni che promuovono soggiorni-vacanza

Il Comune di Corato ha pubblicato l'avviso pubblico "Corato in Viaggio 2025", con l'obiettivo di sostenere le organizzazioni del privato sociale e gli istituti religiosi che intendono realizzare soggiorni-vacanza rivolti a persone con disabilità, anziani over 65 e minori residenti nel territorio comunale.L'iniziativa mira a favorire l'inclusione sociale e il benessere psicofisico attraverso esperienze di vacanza di almeno 3 notti e 4 giorni, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025. Ogni progetto di viaggio potrà beneficiare di un contributo fino a 800 euro.Le domande potranno essere presentate a partire dal 27 giugno 2025 e fino al 31 ottobre 2025, mediante procedura a sportello.Saranno ammissibili solo le istanze inviate via PEC e corredate dalla documentazione prevista dal bando.L'avviso pubblico completo è consultabile qui: https://comune.corato.ba.it/novita/corato-viaggio-2025-al-i-contributi-le-organizzazioni-che-promuovono-soggiorni-vacanzaPer ogni chiarimento è possibile scrivere all'indirizzo email alessandra.saragaglia@comune.corato.ba.it o telefonare ai seguenti recapiti: 080/9592307 – 412."Con Corato in Viaggio, l'Amministrazione comunale intende stimolare il vivace tessuto di associazioni del territorio a promuovere opportunità di vacanze per anziani, ragazzi, persone con disabilità", dichiarano il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. "Da un lato vogliamo riconoscere un contributo a chi già organizza soggiorni. Dall'altro, speriamo di convincere nuove realtà a promuovere per la prima volta viaggi, oppure di riattivare chi lo faceva sino a qualche anno fa. Vogliamo fare una lotta senza quartiere al dramma delle solitudini, oggi sempre più diffuse, rafforzando ogni opportunità di stare bene insieme. Invitiamo tutte le organizzazioni a partecipare a questo nuovo bando sperimentale."