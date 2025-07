Incendio al frantoio Ribatti, le fiamme lambiscono alcuni silos di olio

Tra i numerosi incendi divampati nella giornata di ieri nell'area metropolitana di Bari, uno ha rischiato di provocare conseguenze gravi: il fuoco, infatti, è divampato all'interno del frantoiodi Corato, in via Castel del Monte e le fiamme hanno lambito alcuni silos d'olio. Tempestivo l'intervento da parte deiÈ accaduto ieri, intorno alle ore 20.00. Il rogo, partito da vari contenitori e materiali in plastica stipati nell'area esterna dell'azienda che produce l'olio extravergine di oliva a marchio, si è esteso fino a ridosso del frantoio. Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, hanno lambito la struttura e, soprattutto, alcuni silos d'olio presenti in prossimità dell'incendio. Immediato, dopo l'allarme alla centrale operativa del, l'intervento deiper fronteggiare l'emergenza.I caschi rossi arrivati dalhanno spento l'incendio, divampato nell'area esterna della struttura commerciale, e messo in sicurezza l'intero frantoio, salvando anche un cane che si trovava nel piazzale interessato dalle fiamme, visibili anche a grande distanza. Sul posto, oltre ad una ambulanza delin caso di necessità, anche i, impegnati nelle attività di supporto e a dirigere la viabilità fino al termine delle operazioni, terminate solo in tarda serata.I militari dellacittadina, al termine delle operazioni di spegnimento, di bonifica e raffreddamento che hanno permesso di rimettere al sicuro il frantoio in alcune ore, hanno avviato i rilievi e gli accertamenti del caso. Non sono ancora chiari i motivi all'origine del rogo: cause, dunque, ancora in fase di accertamento.