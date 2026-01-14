Incendio di Crans-Montana, scatta il divieto di fiamme nei locali di Corato

fiamme libere,

candele pirotecniche,

fontane luminose,

qualsiasi articolo pirotecnico ad effetto illuminante.

A seguito del gravissimo incendio avvenuto la notte di Capodanno in un locale pubblico della località turistica svizzera di Crans-Montana, il Sindaco, Prof. Corrado Nicola De Benedittis, ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente volta a prevenire episodi analoghi sul territorio comunale.L'incendio di Crans-Montana – sviluppatosi durante l'uso di articoli pirotecnici all'interno di un locale e costato la vita a più persone, oltre a numerosi feriti e ingenti danni materiali – ha messo in luce, ancora una volta, la pericolosità di tali dispositivi in ambienti affollati. Le dinamiche dell'accaduto, pur essendo state accidentali e involontarie, hanno dimostrato come pochi secondi possano essere sufficienti a scatenare un rogo incontrollabile.Proprio alla luce di questo drammatico episodio, il Sindaco ha ritenuto necessario intervenire con misure immediate e stringenti, vietando su tutto il territorio comunale l'utilizzo all'interno dei locali pubblici e aperti al pubblico di:Il provvedimento punta non soltanto a evitare rischi per l'incolumità delle persone, ma anche a prevenire danni a strutture pubbliche e private, come già accaduto nel caso svizzero.Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, oltre alle eventuali responsabilità penali ai sensi dell'art. 650 del codice penale.Il Sindaco invita i cittadini a considerare l'accaduto di Crans-Montana come un monito concreto e a mettere in pratica comportamenti responsabili anche nelle abitazioni private, ricordando che la prevenzione è l'unico strumento davvero efficace per evitare tragedie.