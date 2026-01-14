Palazzo di Città
Palazzo di Città
Vita di Città

Incendio di Crans-Montana, scatta il divieto di fiamme nei locali di Corato

Vietato l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali aperti al pubblico

Corato - mercoledì 14 gennaio 2026 12.48 Comunicato Stampa
A seguito del gravissimo incendio avvenuto la notte di Capodanno in un locale pubblico della località turistica svizzera di Crans-Montana, il Sindaco, Prof. Corrado Nicola De Benedittis, ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente volta a prevenire episodi analoghi sul territorio comunale.

L'incendio di Crans-Montana – sviluppatosi durante l'uso di articoli pirotecnici all'interno di un locale e costato la vita a più persone, oltre a numerosi feriti e ingenti danni materiali – ha messo in luce, ancora una volta, la pericolosità di tali dispositivi in ambienti affollati. Le dinamiche dell'accaduto, pur essendo state accidentali e involontarie, hanno dimostrato come pochi secondi possano essere sufficienti a scatenare un rogo incontrollabile.

Proprio alla luce di questo drammatico episodio, il Sindaco ha ritenuto necessario intervenire con misure immediate e stringenti, vietando su tutto il territorio comunale l'utilizzo all'interno dei locali pubblici e aperti al pubblico di:
  • fiamme libere,
  • candele pirotecniche,
  • fontane luminose,
  • qualsiasi articolo pirotecnico ad effetto illuminante.
Il provvedimento punta non soltanto a evitare rischi per l'incolumità delle persone, ma anche a prevenire danni a strutture pubbliche e private, come già accaduto nel caso svizzero.

Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, oltre alle eventuali responsabilità penali ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il Sindaco invita i cittadini a considerare l'accaduto di Crans-Montana come un monito concreto e a mettere in pratica comportamenti responsabili anche nelle abitazioni private, ricordando che la prevenzione è l'unico strumento davvero efficace per evitare tragedie.
  • Comune di Corato
7
Inaugurato il primo cantiere 2026 per l’illuminazione pubblica
14 gennaio 2026 Inaugurato il primo cantiere 2026 per l’illuminazione pubblica
Corrado de Benedittis si ricandida alle elezioni amministrative 2026
13 gennaio 2026 Corrado de Benedittis si ricandida alle elezioni amministrative 2026
Altri contenuti a tema
4 Fine mandato De Benedittis, «Corato meritava molto di più» Politica Fine mandato De Benedittis, «Corato meritava molto di più» Il consigliere Salvatore Mascoli analizza i cinque anni di amministrazione De Benedittis criticando l'operato e le aspettative disattese
L'origine di Corato: il percorso tracciato da Giovanni Capurso L'origine di Corato: il percorso tracciato da Giovanni Capurso L'ipotesi sulla genesi di Corato
Capodanno in Piazza: Loredana Bertè accende Corato con il suo live show Capodanno in Piazza: Loredana Bertè accende Corato con il suo live show Una notte di musica, emozioni e comunità per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno
Corato, contributo canone di locazione 2024: domande aperte dal 31 dicembre Attualità Corato, contributo canone di locazione 2024: domande aperte dal 31 dicembre Il sindaco: «Mettiamo a disposizione 350.000 euro per le famiglie»
6 "Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini Politica "Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini Un piccolo campione che racconta la città
1 Luci di Natale... e voragini: l'esperienza mistica del guidatore coratino Attualità Luci di Natale... e voragini: l'esperienza mistica del guidatore coratino Guidare a Corato è una performance artistica: non si guida, si danza sulle buche
Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS” Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS” Un punto di riferimento per l'educazione ambientale
Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato Territorio Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'operatore a cui affidare il servizio
Corato scelta dal "Formez " come tappa del percorso "PA OK! incontra i territori "
13 gennaio 2026 Corato scelta dal "Formez" come tappa del percorso "PA OK! incontra i territori"
L'Adriatica Industriale Virtus Corato comincia il 2026 con una vittoria
13 gennaio 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato comincia il 2026 con una vittoria
Premiazione dei contest per la valorizzazione dell’olio coratino
13 gennaio 2026 Premiazione dei contest per la valorizzazione dell’olio coratino
Il nuovo questore Gargano: «Torno sul "luogo del delitto ". Priorità sicurezza, giovani e anziani»
12 gennaio 2026 Il nuovo questore Gargano: «Torno sul "luogo del delitto". Priorità sicurezza, giovani e anziani»
Tra Corato e Molfetta termina a reti bianche: al ‘Comunale’ vince l’equilibrio
12 gennaio 2026 Tra Corato e Molfetta termina a reti bianche: al ‘Comunale’ vince l’equilibrio
14
Vi teniamo d’occhio: cinque telecamere e 60 sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti
12 gennaio 2026 Vi teniamo d’occhio: cinque telecamere e 60 sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti
Granoro rafforza il suo impegno per la sostenibilità e la filiera pugliese
12 gennaio 2026 Granoro rafforza il suo impegno per la sostenibilità e la filiera pugliese
La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli
12 gennaio 2026 La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.