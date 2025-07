Incendio in via Sant'Elia, i residenti provano a spegnere le fiamme

Ennesimo incendio in piena notte a Corato, fra martedì e mercoledì scorsi. Questa volta il quadrante interessato, è stato quello di via Sant'Elia. Il rogo è scoppiato in piena notte, alle ore 01.20. A prendere fuoco è stata una: l'incendio è stato domato dai residenti, i quali, in attesa dei soccorsi hanno gettato acqua.Il fuoco, partito come al solito dal vano motore del veicolo, si è diffuso in breve tempo e un'alta colonna di fumo denso e nero si è alzata verso il cielo. Le fiamme in breve tempo sono diventate altissime, attirando l'attenzione dei residenti di via Sant'Elia, una lunga strada di Corato, che hanno subito fatto scattare l'allarme. La segnalazione è arrivata al numero unico di emergenzae in pochi minuti, dopo essere stata smistata al, s'è messa in moto la macchina dei soccorsi.Poco dopo sul luogo del rogo è intervenuta un team deiper estinguere le fiamme e per mettere in sicurezza l'area. In attesa del loro arrivo, però, i residenti che abitano spaventosamente vicino a dove si è sviluppato l'incendio hanno cercato di arginare le fiamme come potevano. C'è chi s'è armato di secchi e chi, invece, ha utilizzato degli estintori per cercare di gettare l'acqua verso il punto preciso dal quale sono partite le lingue di fuoco.Oltre a loro, in breve tempo, hanno raggiunto il posto anche idellache hanno immediatamente fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire cosa abbia causato l'incendio e, eventualmente, cercare di trovare eventuali responsabili. Al vaglio anche la rete di videosorveglianza dell'intera zona.