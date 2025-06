Incendio notturno a Corato, due auto in fiamme

Paura in via Calatafimi: le fiamme coinvolgono due Peugeot e danneggiano un edificio

Intorno alle 3:30 della scorsa notte, un incendio ha coinvolto due autovetture, entrambe di marca Peugeot, parcheggiate in via Calatafimi a Corato. Le fiamme, oltre a distruggere i veicoli, hanno provocato danni anche a un edificio adiacente.Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Corato e i carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto per chiarire le cause dell'incendio. Nessun ferito segnalato.