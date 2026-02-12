Incidente sul lavoro a Corato: un operaio ferito a una gamba

Un operaio di 59 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere a Corato, dove sono in corso interventi di potenziamento della rete elettrica. Dalle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un cavo d'acciaio.Le forze dell'ordine sono all'opera per chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito al Policlinico di Bari.