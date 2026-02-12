Ambulanza
Ambulanza
Cronaca

Incidente sul lavoro a Corato: un operaio ferito a una gamba

È accaduto questa mattina, 12 febbraio

Corato - giovedì 12 febbraio 2026 12.37
Un operaio di 59 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere a Corato, dove sono in corso interventi di potenziamento della rete elettrica. Dalle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un cavo d'acciaio.

Le forze dell'ordine sono all'opera per chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito al Policlinico di Bari.
La comunità di Corato ha celebrato la Madonna di Lourdes
12 febbraio 2026 La comunità di Corato ha celebrato la Madonna di Lourdes
Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni
12 febbraio 2026 Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni
