Cronaca
Incidente tra un’ambulanza del 118 e una Polo all’incrocio tra via Carducci e via Erone
Entrambi i mezzi hanno riportato danni.
Corato - mercoledì 11 febbraio 2026 16.16
Nel primo pomeriggio di oggi un'ambulanza del 118 e una Volkswagen Polo sono rimaste coinvolte in un incidente stradale all'incrocio tra via Carducci e via Erone. Il mezzo di soccorso era in servizio al momento dell'impatto.
La dinamica è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, l'ambulanza procedeva per un emergenza quando, per cause da chiarire, si è verificata la collisione con la vettura che stava attraversando l'incrocio. Entrambi i mezzi hanno riportato danni.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione, rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.
La viabilità è tornata regolare dopo la rimozione dei veicoli. Le verifiche proseguiranno per definire eventuali responsabilità.
