Auto si ribalta. Foto Facebook Bit Live
Cronaca

Incidente sulla SP231: auto si ribalta

Sul posto i Vigili del Fuoco

Corato - giovedì 27 novembre 2025 9.06
Nella serata di ieri, 26 novembre, si è verificato un incidente sulla SP231 in direzione Corato. Coinvolta nel sinistro un'auto che si è ribaltata sul fianco. Al momento le cause e le dinamiche sono ancora in corso di accertamento e non si conoscono le condizioni dei soggetti coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.
