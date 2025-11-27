Incidente sulla SP231: auto si ribalta

Nella serata di ieri, 26 novembre, si è verificato un incidente sulla SP231 in direzione Corato. Coinvolta nel sinistro un'auto che si è ribaltata sul fianco. Al momento le cause e le dinamiche sono ancora in corso di accertamento e non si conoscono le condizioni dei soggetti coinvolti.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.