Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza

Un violento impatto tra una Seat e una Mercedes ha interrotto il traffico nel cuore di Corato, in Piazza Indipendenza, nel tardo pomeriggio di oggi.L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei sanitari del 118, giunti sul posto per mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza ai coinvolti.Le operazioni di soccorso hanno attirato l'attenzione di numerosi passanti, mentre gli agenti hanno provveduto a regolare la viabilità e raccogliere i rilievi utili a chiarire la dinamica dello scontro.Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.