Cronaca
Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza
Vigili del fuoco, polizia locale e sanitari del 118 sul posto per i soccorsi
Corato - sabato 15 novembre 2025 21.46
Un violento impatto tra una Seat e una Mercedes ha interrotto il traffico nel cuore di Corato, in Piazza Indipendenza, nel tardo pomeriggio di oggi.
L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei sanitari del 118, giunti sul posto per mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza ai coinvolti.
Le operazioni di soccorso hanno attirato l'attenzione di numerosi passanti, mentre gli agenti hanno provveduto a regolare la viabilità e raccogliere i rilievi utili a chiarire la dinamica dello scontro.
Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.
L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei sanitari del 118, giunti sul posto per mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza ai coinvolti.
Le operazioni di soccorso hanno attirato l'attenzione di numerosi passanti, mentre gli agenti hanno provveduto a regolare la viabilità e raccogliere i rilievi utili a chiarire la dinamica dello scontro.
Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.