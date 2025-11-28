Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta

Un pomeriggio di tensione sulla strada provinciale 231, a Corato, in direzione Andria, dove si è verificato un nuovo incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.Secondo le prime ricostruzioni, lungo la carreggiata si era già formata una coda a causa di un precedente sinistro. Un camion sopraggiunto, nel tentativo di evitare l'impatto con le auto ferme in colonna, ha sterzato bruscamente invadendo la corsia opposta. La manovra ha generato momenti di grande pericolo e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi.Sul posto sono accorsi la Polizia Locale di Corato, il personale sanitario del 118 e le Guardie Campestri, che per prime hanno raggiunto il luogo dell'incidente, prestando assistenza e contribuendo alla messa in sicurezza dell'area.Le operazioni di rilievo e gestione del traffico hanno impegnato a lungo gli agenti, mentre i sanitari hanno prestato le cure necessarie alle persone coinvolte.La dinamica è ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno chiarire le responsabilità e valutare le condizioni della viabilità.