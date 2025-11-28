Incidente
Incidente
Cronaca

Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta

Manovra disperata del camion per evitare la coda: corsia opposta invasa

Corato - venerdì 28 novembre 2025 13.20
Un pomeriggio di tensione sulla strada provinciale 231, a Corato, in direzione Andria, dove si è verificato un nuovo incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Secondo le prime ricostruzioni, lungo la carreggiata si era già formata una coda a causa di un precedente sinistro. Un camion sopraggiunto, nel tentativo di evitare l'impatto con le auto ferme in colonna, ha sterzato bruscamente invadendo la corsia opposta. La manovra ha generato momenti di grande pericolo e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono accorsi la Polizia Locale di Corato, il personale sanitario del 118 e le Guardie Campestri, che per prime hanno raggiunto il luogo dell'incidente, prestando assistenza e contribuendo alla messa in sicurezza dell'area.

Le operazioni di rilievo e gestione del traffico hanno impegnato a lungo gli agenti, mentre i sanitari hanno prestato le cure necessarie alle persone coinvolte.

La dinamica è ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno chiarire le responsabilità e valutare le condizioni della viabilità.
  • Incidente
  • incidente stradale
Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT
28 novembre 2025 Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT
Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
28 novembre 2025 Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
Altri contenuti a tema
Incidente sulla SP231: auto si ribalta Incidente sulla SP231: auto si ribalta Sul posto i Vigili del Fuoco
Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato Trasportato d’urgenza all’ospedale di Andria.  Sul posto la Polizia Locale per i rilievi
Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza Vigili del fuoco, polizia locale e sanitari del 118 sul posto per i soccorsi
Incidente sulla provinciale 231: muore ragazzo di 27 anni investito da autocarro Incidente sulla provinciale 231: muore ragazzo di 27 anni investito da autocarro Ancora in corso la ricostruzione dell’incidente
Grave incidente sul lavoro a Corato: operaio 61enne in prognosi riservata Grave incidente sul lavoro a Corato: operaio 61enne in prognosi riservata Il coratino sarebbe caduto riportando gravi lesioni. Indagini in corso di Polizia Locale e Spesal
Due feriti in un incidente su via Castel del Monte Due feriti in un incidente su via Castel del Monte Strada bloccata, intervento di Polizia Locale e Vigili del Fuoco
Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino Un uomo quasi travolto davanti al suo garage da un’auto fuori controllo. Il gesto eroico del vicino evita il peggio. Solo ferite lievi e tanta paura
Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre Sul posto Polizia Locale, sanitari 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi
Il Consorzio C.R.O.P. per la valorizzazione delle eccellenze pugliesi anche all’estero
28 novembre 2025 Il Consorzio C.R.O.P. per la valorizzazione delle eccellenze pugliesi anche all’estero
Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato
28 novembre 2025 Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato
Corato è 'Made in Italy'
27 novembre 2025 Corato è 'Made in Italy'
Incidente sulla SP231: auto si ribalta
27 novembre 2025 Incidente sulla SP231: auto si ribalta
Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano
27 novembre 2025 Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano
Controlli tossicologici e sicurezza stradale: il nuovo scenario dopo la riforma dell’art. 187 c.d.s.
27 novembre 2025 Controlli tossicologici e sicurezza stradale: il nuovo scenario dopo la riforma dell’art. 187 c.d.s.
Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella "
27 novembre 2025 Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella"
Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato
26 novembre 2025 Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.