Cronaca
Incidente sulla provinciale 231: muore ragazzo di 27 anni investito da autocarro
Ancora in corso la ricostruzione dell’incidente
Corato - venerdì 14 novembre 2025 21.31
È avvenuto questa sera intorno alle ore 20 un tragico incidente che ha visto coinvolto un giovane ragazzo coratino di 27 anni.
Il giovane è stato investito da un autocarro ma le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.
Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo e la Polizia loale di Corato per maggiori accertamenti.
La strada provinciale 231, al km 34 sulla complanare lato Monte a Corato, è momentaneamente chiusa per consentire accertamenti.
