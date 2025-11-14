Incidente sulla provinciale 231: muore ragazzo di 27 anni investito da autocarro

È avvenuto questa sera intorno alle ore 20 un tragico incidente che ha visto coinvolto un giovane ragazzo coratino di 27 anni.Il giovane è stato investito da un autocarro ma le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo e la Polizia loale di Corato per maggiori accertamenti.La strada provinciale 231, al km 34 sulla complanare lato Monte a Corato, è momentaneamente chiusa per consentire accertamenti.