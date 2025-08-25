Attualità
Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
Lo scatto presso il punto vendita
Corato - lunedì 25 agosto 2025 11.54
Un incontro inaspettato ha sorpreso lo staff sabato mattina presso il punto vendita Frama Sport di Barletta, realtà locale specializzata nella vendita di biciclette, quad, monopattini e accessori.
Enrico Brignano, celebre comico e attore italiano, infatti, si è recato personalmente nel punto vendita per acquistare una bicicletta Frama.
Il momento è stato immortalato in uno scatto che ritrae il proprietario dell'attività insieme al celebre artista e alla bici acquistata, all'interno della sede principale di Barletta. La foto è stata poi condivisa sulle pagine social ufficiali di Frama Sport.
Un episodio che testimonia la grande qualità del punto vendita.
