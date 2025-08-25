Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
Attualità

Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama

Lo scatto presso il punto vendita

Corato - lunedì 25 agosto 2025 11.54
Un incontro inaspettato ha sorpreso lo staff sabato mattina presso il punto vendita Frama Sport di Barletta, realtà locale specializzata nella vendita di biciclette, quad, monopattini e accessori.

Enrico Brignano, celebre comico e attore italiano, infatti, si è recato personalmente nel punto vendita per acquistare una bicicletta Frama.

Il momento è stato immortalato in uno scatto che ritrae il proprietario dell'attività insieme al celebre artista e alla bici acquistata, all'interno della sede principale di Barletta. La foto è stata poi condivisa sulle pagine social ufficiali di Frama Sport.

Un episodio che testimonia la grande qualità del punto vendita.
  • eventi
Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi
25 agosto 2025 Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi
A Corato il matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”
25 agosto 2025 A Corato il matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”
Altri contenuti a tema
Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti Eventi Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti Il quarto appuntamento del festival “A Tubo” omaggia il Maestro Miglietta
Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Eventi Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Il programma completo
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Eventi Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
“Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia Speciale “Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia Tutte le novità e le modalità di partecipazione dell’edizione 2025
Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Eventi Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Un fine settimana ricco di appuntamenti
Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Speciale Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Sul mare di Trani gusto, relax e le note di Enzo Marino & la Big Band
«Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi" Speciale «Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi" Possono aderire i neodiplomati con 100 e 100 e lode del territorio, premiati dal Viva Network al Gran Shopping Molfetta
Emozioni da 100 e lode, successo per l'edizione 2025 di "100x100 Maturi" - FOTO Eventi Emozioni da 100 e lode, successo per l'edizione 2025 di "100x100 Maturi" - FOTO Premiati dal Viva Network oltre 270 studenti: ospite sul palco Marco Camisani Calzolari
Le incendiano il mezzo agricolo, lo sfogo su Facebook: «L'invidia uccide»
25 agosto 2025 Le incendiano il mezzo agricolo, lo sfogo su Facebook: «L'invidia uccide»
Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
25 agosto 2025 Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
Festa di San Cataldo, il programma di lunedì 25 agosto
25 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di lunedì 25 agosto
Tradizione o trauma? La riflessione di Leal sul “bombardamento” della festa patronale a Corato
24 agosto 2025 Tradizione o trauma? La riflessione di Leal sul “bombardamento” della festa patronale a Corato
Continua la rassegna "A Tubo ": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti
24 agosto 2025 Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti
La festa di San Cataldo è a Corato un tuffo nelle tradizioni
24 agosto 2025 La festa di San Cataldo è a Corato un tuffo nelle tradizioni
Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
24 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
«Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne
23 agosto 2025 «Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.