Si è svolto nei giorni scorsi, nella Sala Giunta a Palazzo di Città, l'incontro istituzionale richiesto da Giuseppe Faretra - da poco insediato alla guida del circolo Legambiente di Corato - ai rappresentanti dell'amministrazione comunale. Il presidente ha visto il Sindacoe l'assessore all'ambiente. Diverse le problematiche cittadine di interesse collettivo trattate.Quanto alla situazione di, ritenuta in evoluzione, De Benedittis ha dichiarato che l'azienda è interessata quanto prima ad attivare la seconda stazione di Corato ed ad avviare un servizio più efficiente ma si attendono gli ok da parte degli enti preposti per il miglioramento del servizio. Asono stati ultimati sia il sottopasso che l'ascensore: la consegna è stata ritardata per problemi nella ricezione dei materiali. Riguardo alla velostazione, essa è rientrata all'interno del percorso delSi è attivato un percorso per individuare un gestore dellaincludendo anche i soggetti fragili. Rigurdo l'interramento dell'elettrodotto è attiva un'interlocuzione con Terna sulle modalità. Per quanto riguarda il, è emersa la possibilità di finanziamenti per collocare impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili comunali di modo da abbattere il costo delle bollette.Nel corso del confronto si è parlato di. La percezione della criminalità in città sembra inferiore al recente passato, visto anche l'incremento degli organici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. In merito ai beni monumentali di proprietà comunale come il Dolmen dei Paladini e il sito archeologico delle tombe di San Magno, l'amministrazione ha garantito l'intenzione di inserire cartellonistica e valutare situazioni di gestione delle aree monumentali.Ha fatto da cornice all'incontro la programmazione dell'iniziativa, giunta alla trentesima edizione e tenutasi ininterrottamente a Corato. Si è discusso dell'individuazione di aree e di attività da svolgere con il coinvolgimento degli istituti scolastici a livello cittadino.«Il circolo di Legambiente, nel limite delle possibilità, cercherà di seguire le questioni con il coinvolgimento di tutti, nessuno escluso» hanno garantito i referenti.