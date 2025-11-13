Cronaca
Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco
L'auto, una Fiat Punto, è stata intercettata da una pattuglia della Metronotte: uno è stato preso, l'altro è fuggito a piedi
Corato - giovedì 13 novembre 2025 9.28
Inseguimento a folle velocità la scorsa settimana fra Corato e Ruvo di Puglia. Banditi in fuga dalla Metronotte, ma finiscono in un vicolo cieco e sono costretti ad abbandonare l'auto e scappare. Uno di loro, però, nel tentativo di fuggire, è stato fermato dai Carabinieri: l'uomo, residente a Ruvo, è ora accusato di ricettazione.
Tutto è iniziato nel corso della notte fra venerdì e sabato scorsi, quando una pattuglia dell'istituto di vigilanza di Corato ha intercettato, lungo le strade del centro, una Fiat Punto rubata proprio a Ruvo nelle ore precedenti. «Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine - è scritto in un post su Facebook -, ma il conducente della Punto, alla vista delle auto di servizio, al fine di riuscire a far perdere le proprie tracce, non ha esitato a percorrere strade in contromano e ad alta velocità».
Da qui è nato un inseguimento tra la Metronotte e l'auto dei due banditi, avvistata dopo poco a Ruvo, alle porte del centro abitato, in via Volta: il conducente, però, ha svoltato in una strada senza uscita. Un vicolo cieco. Ormai in trappola, i due uomini nell'auto sono scesi e poi hanno proseguito la fuga a piedi: «Il conducente è riuscito a scappare - si legge ancora -, mentre il passeggero è stato bloccato e poi identificato dai Carabinieri della locale Stazione, giunti nell'immediatezza».
L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trani con l'ipotesi di reato di ricettazione, mentre prosegue la caccia al suo complice utilizzando anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. La Fiat Punto, infine, dopo le formalità di rito, è stata subito consegnata all'avente diritto.
