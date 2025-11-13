Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco

Inseguimento a folle velocità la scorsa settimana fra Corato e Ruvo di Puglia. Banditi in fuga dalla, ma finiscono in un vicolo cieco e sono costretti ad abbandonare l'auto e scappare. Uno di loro, però, nel tentativo di fuggire, è stato fermato dai: l'uomo, residente a Ruvo, è ora accusato di ricettazione.Tutto è iniziato nel corso della notte fra venerdì e sabato scorsi, quando una pattuglia dell'istituto di vigilanza di Corato ha intercettato, lungo le strade del centro, unarubata proprio a Ruvo nelle ore precedenti. «Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine - è scritto in un post su-, ma il conducente della Punto, alla vista delle auto di servizio, al fine di riuscire a far perdere le proprie tracce, non ha esitato a percorrere strade in contromano e ad alta velocità».Da qui è nato un inseguimento tra lae l'auto dei due banditi, avvistata dopo poco a Ruvo, alle porte del centro abitato, in via Volta: il conducente, però, ha svoltato in una strada senza uscita. Un vicolo cieco. Ormai in trappola, i due uomini nell'auto sono scesi e poi hanno proseguito la fuga a piedi: «Il conducente è riuscito a scappare - si legge ancora -, mentre il passeggero è stato bloccato e poi identificato daidella, giunti nell'immediatezza».L'uomo è stato denunciato in stato di libertà allacon l'ipotesi di reato di ricettazione, mentre prosegue la caccia al suo complice utilizzando anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. La, infine, dopo le formalità di rito, è stata subito consegnata all'avente diritto.