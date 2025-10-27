Comune di Corato
Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato

Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'operatore a cui affidare il servizio

Corato - lunedì 27 ottobre 2025 11.52 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di redazione della documentazione tecnica necessaria per la partecipazione al bando regionale della Regione Puglia relativo alla "Selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate a supportare gli enti locali nella valorizzazione dei dati in proprio possesso attraverso l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale e/o di sistemi per l'orchestrazione dei processi".
L'avviso regionale, che prevede un contributo massimo di 300.000 euro per ciascun progetto ammesso a finanziamento, intende sostenere i Comuni pugliesi nell'adozione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza nella gestione dei dati e ottimizzare i processi interni e i servizi rivolti a cittadini e imprese.

Con il presente avviso, il Comune di Corato intende individuare operatori economici qualificati per la predisposizione della documentazione tecnica richiesta per la presentazione della candidatura al bando regionale.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 28 ottobre 2025, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it.
L'avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/4hr3Sqc.
