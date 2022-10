La data è stata stabilita. Martedì 27 dicembre si terrà l'ottava edizione dell'evento "Io merito" che, per il 2022, sarà denominata "Noi meritiamo". La manifestazione è organizzata dale dal«Si vuole così abbracciare le ragazze e i ragazzi i quali, muovendo i primi passi negli ambienti universitari e lavorativi, saranno in città per le festività natalizie» è quanto riportato in una nota diffusa da Palazzo di Città.«Amministrazione comunale e Rotary premieranno gli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti nei due precedenti anni scolastici, e in questa edizione hanno ritenuto doveroso evidenziare la necessità di ripensare al merito come capacità e volontà di costruire un "noi", una identità collettiva e flessibile, includente e cooperativa, capace di cogliere le fragilità che anche la recente pandemia e l'attuale guerra evidenziano come opportunità per alimentare un pensiero divergente».L'evento cadrà nel centenario dalla nascita di, grande intellettuale italiano, del quale gli organizzatori hanno rimarcato una citazione: «È necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. All'umanità che ne scaturisce. A costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati».L'istanza di costruire una società inclusiva e resiliente ben si sposa con gli obiettivi dell'Agenda Europea 2030 per un futuro sostenibile, e con l'azione rotariana, rivolta ai giovani, per la costruzione di una leadership umana attenta ai valori fondanti della società contemporanea, primi fra tutti la legalità e l'attenzione ai più deboli.