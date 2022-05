Jannik Sinner tra gli ospiti vip di Gucci a Castel del Monte

Data la sua collaborazione cominciata qualche tempo fa, non poteva di certo mancare alla serata di gala promossa da Gucci a Castel del Monte, prestigiosa cornice di una sfilata internazionale della casa dell'alta moda italiana. Il giovane tennistaè stato fra i super ospiti vip presenti al grande evento organizzato da Alessandro Michele, concedendosi così una piccola pausa dai campi da tennis (dalla prossima settimana sarà fra i protagonisti al via del Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam) e sfruttando l'occasione per ammirare le bellezze della Puglia.Sui propri canali social il talentuoso 20enne, già numero 9 al mondo nel ranking Atp, ha condiviso alcuni scatti e momenti della splendida iniziativa, esaltando anche il monumento in cui si è svolta.