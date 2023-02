“Job Art: trovare lavoro e' diventato un'arte": il 7 marzo in Open per parlare di nuovi mestieri

Martedì 7 Marzo alle ore 18 presso via Castel del Monte 139, sede OPEN, l'APS If in Apulia e i Giovani Democratici sezione di Corato organizzano la conferenza tematica:"Job Art: trovare lavoro e' diventato un'arte"Visioni e opportunità sui Giovani mestieri, modernità e Comunità.Impresa e responsabilità sociale, Open e Forza Vitale: un caso di Contaminazione in città.L'idea nasce dalla sperimentazione dell'Aps sul territorio, probabilmente unica in Italia, in merito ad attività di "convivenza" tra un'azienda ed un ente del terzo settore.Tale idea potrebbe rappresentare a nostro parere un possibile modello di reale e fattivo dialogo e ricongiungimento tra mondo del lavoro e giovani generazioni. In questa ottica in collaborazione con i Giovani Democratici abbiamo creato un tavolo tematico che coinvolge l'istituzione regionale insieme ai referenti locali per parlare di:- focus sul lavoro giovanile in puglia- politiche attive per la promozione del lavoro giovanile tra stato e regione- programmi e misure di finanziamento per i giovani- spunti di collaborazione per la crescita delle best practice: il caso Open-Forza VitaleInterverranno:Alessandro Delle NociAssessore Regionale allo Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche GiovaniliEzio FalcoSegretario regionale CGIL PugliaClaudio AmoresePresidente A.I.C. - Associazione Imprenditori CoratiniVito CannilloAmministratore Forza Vitale Italia Srl e PriMa SrlNadia Gloria D'IntronoAvvocato giuslavorista, Consigliere Comunale Comune di CoratoRoberto D'IntronoPresidente If in Apulia APS / OpenGuido CatalanoResp. Regionale Comunicazione Giovani DemocraticiModera: Sabino Ferrucci - Giornalista