L’amore che fa rumore risuona al Liceo Artistico: emozioni, consapevolezza e impegno civile

Ieri, presso il Liceo Artistico, si è svolto l'evento L'amore che fa rumore, un progetto formativo dedicato all'educazione all'affettività e alla consapevolezza emotiva, rivolto alle classi quinte.L'iniziativa, promossa dall'Associazione Salute e Sicurezza, ha visto la partecipazione attiva degli studenti in un percorso che li ha condotti dalla conoscenza di sé all'incontro con l'altro, con l'obiettivo di costruire relazioni sane e rispettose.Ad aprire l'incontro, il vicepreside prof. Cervellera ha rivolto un saluto sentito, sottolineando l'importanza di affrontare questi temi con coraggio e sensibilità. Fondamentale anche il supporto della prof.ssa Rutigliano, che ha accompagnato il progetto con dedizione e attenzione pedagogica.I lavori introdotti da Giuseppe D'introno vice presidente di Salute e sicurezza e dalla dott.ssa Anna Pia Carenza che ha illustrato il progetto itinerante nelle scuole secondarie .I relatori Don Giuseppe Lobascio e l'avvocata Grazia Varesano hanno offerto spunti profondi e concreti, toccando le corde dell'emotività e della responsabilità. Attraverso testimonianze e riflessioni, hanno guidato gli studenti in un dialogo aperto sulle conseguenze degli abusi e sull'importanza del rispetto reciproco.Un evento che ha lasciato il segno, trasformando il silenzio in voce, e l'ascolto in azione. L'amore, quando fa rumore, diventa forza educativa e civile.