L'animo gentile degli ultras: un sostegno a chi ne ha bisogno

Chi ama lo sport sa che arriva sempre il momento in cui è necessario tendere la mano al compagno di squadra o all'avversario in difficoltà. Una mano protesa affinché si rialzi e torni a correre e a lottare.Questa volta però non è un campo di calcio lo scenario di un gesto di amichevole sostegno, ma la difficile situazione che tutti stiamo attraversando a causa dell'emergenza sanitaria.L'associazione ANIEP, che sin dalla sua fondazione si adopera per i diritti delle persone con disabilità e non fa mai mancare la sua vicinanza alle famiglie con difficoltà, ha trovato nel Club Ultras Corato 1946 e nel Club Inter Corato un valido sostegno per avviare la campagna della solidarietà, unitamente alla Parrocchia Sacra Famiglia e alla parrocchia San Gerardo.Insieme hanno dunque provveduto all'acquisto di beni di prima necessità e a destinare due quintali di pasta messa a disposizione gratuitamente dal pastificio Granoro alla Caritas cittadina presso la chiesa di San Gerardo«In ultimo , grazie alla disponibilità e alla generosità della Famiglia Piccarreta, abbiamo ricevuto 200 mascherine di cui la metà in omaggio, interamente donate alla postazione del 118 presso l'Ospedale civile di Corato. Certi di aver fatto cosa buona e giusta , ribadiamo la nostra rigorosa attenzione delle norme sulla sicurezza come da decreti vigenti in materia di Covid19» spiega Fabrizio Strippoli, presidente Aniep.