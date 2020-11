L'ex candidato sindaco Bovino: «Sono positivo al Covid»

«Vi comunico l'esito appreso poco fa del mio tampone: positivo al covid».Usa Facebook l'ex candidato sindaco ed attuale consigliere comunale Vito Bovino per comunicare a quanti lo seguono la notizia riguardante il suo stato di salute, così da mettere chi è stato a contatto con lui nelle condizioni di poter verificare la propria eventuale positività«Voglio condividere questa notizia con tutti voi come segno di grande civiltà nei confronti di tutta la nostra comunità. Invito quanti sono entranti in contatto con me ad effettuare opportuni controlli» scrive.E continua: «Esprimo tutto il mio affetto a chi, come me, sta affrontando questa battaglia e ringrazio il mio medico e tutti gli operatori sanitari che tutti i giorni combattono per aiutare quanti vivono purtroppo in modo grave la lotta contro questo virus».In calce un riferimento anche all'articolo che nella mattinata di oggi è stato pubblicato sulle nostre pagine relativo ad un suo commento via whatsapp alle dichiarazioni rese pubblicamente dal sindaco nel corso di una trasmissione televisiva.«Se da un lato non posso che esprimere il mio disappunto per il fatto e il mio dispiacere per la modalità con cui è stato diffuso, dall'altro confermo quanto ho detto. Le mie idee, il mio punto di vista e le mie azioni sono sempre state trasparenti ed evidenti. L'audio di fatto non "rivela" nulla di nuovo per chi conosce un minimo della mia storia».