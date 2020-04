L'impresa al servizio della collettività: Fiore di Puglia dona apparecchiature all'ospedale di Andria

Sono tante le imprese che in questo particolare momento storico stanno contribuendo, attraverso donazioni, a migliorare l'offerta sanitaria pubblica del territorio e sostenendo i servizi utili alla collettività.Tra queste c'è la Fiore di Puglia di Corato che ha messo a disposizione delle risorse per l'acquisto di monitor multiparametrici donati all'ospedale Bonomo di Andria.La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi da Tommaso Fiore, in rappresentanza della sua famiglia, all'equipe del nosocomio andriese, ma presto, anche grazie al contributo dell'associazione "Ideazione" sarà possibile una nuova consegna per sostenere il lavoro di chi sta lavorando all'emergenza.Un gesto dettato dal senso di dovere avvertito dalla famiglia Fiore nei confronti di chi si sta spendendo a salvaguardia della vita delle persone.