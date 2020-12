LÓLIO, per Natale regala il vero sapore della Puglia

Dal 1891 una tradizione aziendale conosciuta nel mondo

Il formato della Bag in Box

Promozione esclusiva per Barletta

Un pensiero tutto made in Puglia per il prossimo Natale, coniugando tradizione e gusto., che valorizza la produzione locale e porta con sé il racconto delle cose buone fatte da mani esperte, seguendo la memoria dei nostri prodotti tipici. Così, storico frantoio di Barletta dal 1891, propone un prodotto di alta qualità in una veste speciale per il Natale.Grazie ai macchinari innovativi e tecnologia all'avanguardia, la spremitura dell'olio di Frantoio Paparella avviene a freddo: vengono trattate, per realizzare un olio extravergine di oliva premiato a livello nazionale ed internazionale, a cui si aggiunta una grande attenzione al packaging e alla praticità di utilizzo.Un packaging innovativo che preserva tutte le qualità dell'olio: ecco la Bag in Box della Frantoio Paparella Grazie al sottovuoto della Bag in Box avrete un olio extravergine che conserverà, anche nel lungo periodo, sempre gli stessi valori nutrizionali. Assaporerete un olio sempre fresco, e con il pratico rubinetto riuscirete a rifornirvi dell'olio che vi serve comodamente e rapidamente.Tutti i componenti della Bag in box sono fatti in materiali riciclabili al 100%, questo perché l'innovazione è tale solo se rispetta anche l'ambiente.Per gli amanti della tradizione dell'eccellenza Pugliese il suggerimento va sul classico e sempre più apprezzato LÓLIO Monocultivar Coratina Platinum, un olio premiato in tutto il mondo e comunemente riconosciuto per le proprietà sia organolettiche (piccantino e dal retrogusto amarognolo).Per chi gradisce i gusti più delicati Frantoio Paparella ha studiato LÓLIO Evo Gold, un mix di cultivar tipicamente pugliesi che conferiscono all'olio un gusto fruttato ed un'adattabilità a tutti i tipi di piatti della tradizione mediterranea.Usare la Bag in Box è davvero facile, ecco delle semplici istruzioniIn questo momento storico unico nel suo genere, il Natale come l'olio per gli italiani è una tradizione intoccabile da custodire e celebrare. Per questa occasione Frantoio Paparella ha pensato di essere vicini a Barletta e ai barlettani con una offerta esclusiva che prevede la spedizione gratuita per chi vive a Barletta, perché la sicurezza è al primo posto.Inserendo il codice promozionale BARLETTA potrai avere la Bag in Box di Frantoio Paparella a prezzo di frantoio e con zero spese di spedizione.Inoltre tutti i prodotti presenti sullo shop online - comprese le ceramiche dipinte a mano e le boccette, perfette per iregali natalizi – avranno la spedizione gratuita per i residenti nella città di Barletta.Per questo Natale 2020 scegli la tradizione: regala il sapore più vero della Puglia. Frantoio Paparella vi aspetta e vi augura Buone Feste.